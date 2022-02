Novak Djokovic volta às quadras no ATP 500 de Dubai

O número l do tênis mundial, Novak Djokovic, disputará sua primeira partida do ano nesta segunda-feira contra o italiano Lorenzo Musetti no torneio de Dubai, de acordo com a programação divulgada neste domingo pelos organizadores.

O sérvio de 34 anos fará assim o seu regresso às competições um mês após a sua expulsão de Melbourne, onde não conseguiu tentar a defesa do título no Aberto da Austrália por não estar vacinado contra a covid-19.

Enquanto 'Nole' volta às quadras nos Emirados Árabes Unidos, muito longe dali, o seu rival Rafael Nadal tentará confirmar a seu retorno à linha da frente em Acapulco (México) depois de ter conquistado seu 21º título de Grand Slam no final de janeiro em Melbourne, um recorde na categoria masculina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O maiorquino conquistou um 'major' a mais que o suíço Roger Federer, que ainda está se recuperando de uma lesão, e Djokovic.

Para entrar na Austrália sem ter sido vacinado, o sérvio solicitou, alegando ter contraído covid algumas semanas antes, uma isenção que não foi aceita depois. Seu visto acabou sendo anulado, encerrando uma novela de duas semanas.

Depois, Djokovic descansou em seu país com sua família. "Nunca fui contra a vacinação", explicou Djokovic em entrevista à BBC na terça-feira, indicando que já foi vacinado na juventude.

"Mas sempre defendi a liberdade de escolher o que você coloca em seu próprio corpo. Esse princípio é mais importante para mim do que qualquer outro", acrescentou.

O número 1 do mundo se disse disposto a perder os grandes torneios que fossem necessários se esse fosse o preço a pagar por sua decisão de não se vacinar contra o coronavírus.

"Todos esperamos que a crise sanitária evolua em uma direção positiva, mas se isso não mudar, será necessário um passaporte vacinal e, portanto, Novak Djokovic não estará conosco" em Roland Garros, disse neste domingo a ministra francesa dos Esportes, Roxana Maracineanu à emissora RTL.

Em Dubai, o número 1 do mundo pode participar do torneio já que a vacina contra a covid-19 não é obrigatória para entrar nos Emirados Árabes Unidos.

Djokovic já conquistou o título cinco vezes nesta competição na qual também está inscrito o escocês Andy Murray. "Estou animado para voltar e jogar aqui", disse o sérvio à mídia local sobre seu retorno ao Golfo.

"Sabendo que eu estava vindo para Dubai, eu tinha algo e, que trabalhar, eu tinha um objetivo. Então, agora que estou aqui, posso dizer que estou pronto e animado para voltar a jogar no circuito", disse Djokovic em uma coletiva de imprensa.

Depois de Dubai, ele está na lista de inscritos do Masters 1000 de Indian Wells (7 a 20 de março), no deserto da Califórnia. Mas não tem o direito de entrar no território dos Estados Unidos sem estar vacinado.

"Eu realmente não posso escolher neste momento. Na verdade, é sobre onde eu posso ir e jogar. Sempre que surgir uma oportunidade, eu provavelmente vou usá-la e jogar porque é sempre o que eu gosto de fazer", disse ele.

Em Dubai, o sérvio vai se reencontrar com Musetti, de 19 anos, que chegou a abrir dois sets a zero contra o sérvio na segunda fase do último Roland Garros. O italiano acabou abandonando depois que 'Djoko' virou o placar em 6-7 (7/9), 6-7 (2/7), 6-1, 6-0 e 4-0.

Para Djokovic, o desafio será manter o primeiro lugar no ranking da ATP, que seu perseguidor, o russo Daniil Medvedev, poderá conquistar no torneio de Acapulco no final da semana. O finalista do último Aberto da Austrália pode subir ao topo se conquistar o título no México, independentemente do resultado de 'Djoko' nos Emirados Árabes Unidos.

"Ele merece ser o número 1", assegurou. "Se acontecer esta semana, serei o primeiro a felicitá-lo", disse o sérvio.

Por sua vez, Djokovic espera recuperar rapidamente a boa fase, depois de ficar fora das competições desde 3 de dezembro com a derrota da Sérvia em Madri para a Croácia nas semifinais da Copa Davis. Mais tarde, ele participou de um torneio de exibição em Abu Dhabi, o Mubadala WTC, onde perdeu nas semifinais para Tsitsipas.

dlo-ll/dep/rsc/dr/aam

Tags