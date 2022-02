Morre o biólogo francês François Gros, codescobridor do RNA mensageiro

O biólogo François Gros, que participou entre outros da descoberta do RNA mensageiro, morreu na sexta-feira aos 95 anos, informou a Academia Francesa de Ciências neste domingo.

"François Gros morreu em 18 de fevereiro", disse à AFP Etienne Ghys, matemático e secretário da Academia Francesa de Ciências, cargo que Gros ocupou entre 1991 e 2000.

Como codescobridor do RNA mensageiro, o intermediário molecular do código genético do DNA, sua contribuição para a decodificação do gene foi crucial.

Seu trabalho abriu caminho, quase 60 anos depois, para o uso dessa tecnologia nas principais vacinas utilizadas contra a covid-19.

