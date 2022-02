Manchester United vence Leeds (4-2) e se consolida no G4 da Premier League

O Manchester United voltou ao caminho das vitórias ao derrotar o Leeds, por 4-2, neste domingo, pela 26ª rodada 26 da Premier League, resultado que o manteve firme na quarta posição, a última que dá acesso à Liga dos Campeões.

Desta forma, os 'Red Devils' reduzem a diferença em relação ao líder Manchester City, embora ainda seja muito grande, ficando a 17 pontos do rival, depois de os 'Citizens' terem perdido no sábado em seu estádio para o Tottenham (3-2) nos acréscimos.

Mas pelo menos a vitória encoraja os jogadores comandados pelo técnico alemão Ralf Rangnick antes do confronto de quarta-feira contra o Atlético de Madrid na ida das oitavas de final da Champions.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em um campo encharcado de chuva, as duas equipes cometeram inúmeros erros e até imprecisões táticas.

Com Raphael Varane no banco depois de ficar de fora contra o Brighton devido a um problema de saúde, a defesa do United se mostrou sólida. E foi seu zagueiro Harry Maguirre quem abriu o placar em uma cabeçada (34).

Depois, outra jogada do zagueiro sueco Victor Lindelöf levou o português Bruno Fernandes a marcar o segundo gol (45+5).

Mas, o Leeds conseguiu empatar o jogo em apenas dois minutos graças aos gols do espanhol Rodri (53) e do brasileiro Raphina (54).

Em outro avanço de Jadon Sancho, veio o gol do Manchester United por intermédio de Fred (70), que havia entrado três minutos antes. Mais tarde, Anthony Elanga, que também saiu do banco de reservas, ratificou a vitória dos visitantes com o último gol da partida (2-4).

O Manchester United não marcava quatro gols fora desde o dia 18 de fevereiro de 2021, em uma partida da Liga Europa contra a Real Sociedad.

Os problemas defensivos do Leeds, a segunda defesa mais vazada do campeonato inglês, ajudaram o time adversário.

A equipe comandada pelo técnico argentino Marcelo Bielsa segue na décima quinta posição, cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

A jornada termina neste domingo com o jogo entre Wolverhampton (8º) e Leicester (11º).

--- Jogos da 26ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

West Ham - Newcastle 1 - 1

Southampton - Everton 2 - 0

Liverpool - Norwich City 3 - 1

Arsenal - Brentford 2 - 1

Crystal Palace - Chelsea 0 - 1

Brighton - Burnley 0 - 3

Aston Villa - Watford 0 - 1

Manchester City - Tottenham 2 - 3

- Domingo:

Leeds - Manchester United 2 - 4

Wolverhampton - Leicester

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 63 26 20 3 3 63 17 46

2. Liverpool 57 25 17 6 2 64 20 44

3. Chelsea 50 25 14 8 3 49 18 31

4. Manchester United 46 26 13 7 6 44 34 10

5. West Ham 42 26 12 6 8 45 34 11

6. Arsenal 42 23 13 3 7 36 26 10

7. Tottenham 39 23 12 3 8 31 31 0

8. Wolverhampton 37 23 11 4 8 21 17 4

9. Brighton 33 25 7 12 6 25 28 -3

10. Southampton 32 25 7 11 7 32 37 -5

11. Leicester 27 22 7 6 9 36 41 -5

12. Aston Villa 27 24 8 3 13 31 37 -6

13. Crystal Palace 26 25 5 11 9 32 36 -4

14. Brentford 24 26 6 6 14 27 42 -15

15. Leeds 23 24 5 8 11 29 50 -21

16. Everton 22 23 6 4 13 28 40 -12

17. Newcastle 22 24 4 10 10 26 45 -19

18. Watford 18 24 5 3 16 24 43 -19

19. Burnley 17 22 2 11 9 20 29 -9

20. Norwich City 17 25 4 5 16 15 53 -38

./bds/rsc/dr/aam

Tags