Manchester City condena agressão a Foden e sua família em luta de boxe

O Manchester City declarou estar "chocado e consternado" com os insultos recebidos no sábado pelo atacante inglês Phil Foden, assim como por sua família, enquanto assistia a uma luta de boxe entre Kell Brook e Amir Khan.

"Estamos chocados e consternados com a natureza do abuso e agressão que se seguiu a um dos membros da família de Phil", disse o clube de Manchester em um comunicado.

Um vídeo do incidente foi postado nas redes sociais. Nele é possível ver o jovem de 21 anos em um incidente com pessoas não identificadas na Manchester Arena.

A mãe do jogador, Claire Foden, foi envolvida no incidente e a família e a comitiva do jogador saíram em sua defesa.

"Continuaremos a dar a Phil e sua família todo o apoio e ajuda de que precisam", disse o clube.

Foden assistiu a luta, que Brook venceu, após a derrota do Manchester City por 3 a 2 para o Tottenham em uma partida da Premier League no sábado.

