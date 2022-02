Líder Bayern vence lanterna Greuther Fürth de virada (4-1) no Alemão; Dortmund e Leipzig goleiam

O líder da Bundesliga, o Bayern de Munique, sofreu mais do que o esperado para derrotar o lanterna Greuther Fürth por 4 a 1 em casa, neste domingo, pela 23ª rodada, consolidando assim seu primeiro lugar.

O último da tabela surpreendeu quase no intervalo, quando o sueco de ascendência croata Branimir Hrgota colocou o Greuther Fürth na frente aos 42 minutos, disparando um alarme na Allianz Arena.

Mas no segundo tempo, o Bayern conseguiu apagar o fogo.

O time entrou determinado e Robert Lewandowski empatou logo no início (46), antes de um gol contra de Sebastian Griesbeck (61) colocar a equipe de Munique na frente.

Na reta final o Bayern decretou a vitória com mais um gol de Lewandowski (82) e fechou a goleada por meio de Eric Maxim Choupo-Moting (90+1).

O atacante polonês, com esta dobradinha, aumentou ainda mais sua liderança na artilharia da Bundesliga, onde já é o primeiro com 28 gols, aumentando para oito sua vantagem sobre o segundo, o tcheco Patrick Schick (Bayer Leverkusen), que tem 20.

Mas além da nova demonstração de liderança de Lewandowski e dos três pontos conquistados, o Bayern conseguiu evitar cair em uma crise após as recentes decepções.

No último fim de semana havia perdido fora de casa para o Bochum por 4 a 2 e esta semana empatou em 1 a 1 em sua visita ao Salzburg, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, e com isso havia emendado dois jogos sem vitória, algo incomum em um time acostumado a acumular vitória atrás de vitória.

Na classificação, o Bayern continua com uma vantagem de seis pontos sobre o Borussia Dortmund, que resistiu à pressão e atropelou o Borussia Mönchengladbach (6-0).

Marco Reus, capitão do Dortmund, foi o líder do time amarelo com dois gols e três assistências.

Além dos gols de Reus (minutos 26 e 81), os outros tentos do Dortmund neste domingo foram marcados por Donyell Malen (32), Marius Wolf (70), Youssoufa Moukoko (74) e Emre Can (90 + 1 pênalti).

O RB Leipzig também mostrou sua força neste domingo com uma vitória esmagadora, derrotando o Hertha Berlim por 6 a 1 como visitante (15º).

Essa vitória permite ao Leipzig voltar ao quarto lugar da tabela, a última posição na Alemanha na 'zona da Champions'.

-- Resultados da 23ª rodada da Bundesliga e classificação:

- Sexta-feira:

Mainz - Bayer Leverkusen 3 - 2

- Sábado:

Wolfsburg - Hoffenheim 1 - 2

Stuttgart - Bochum 1 - 1

Augsburg - Freiburg 1 - 2

Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin 1 - 0

Colônia - Eintracht Frankfurt 1 - 0

- Domingo:

Bayern de Munique - Greuther Furth 4 - 1

Borussia Dortmund - B. Moenchengladbach 6 - 0

Hertha Berlim - RB Leipzig 1 - 6

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 55 23 18 1 4 74 26 48

2. Borussia Dortmund 49 23 16 1 6 63 36 27

3. Bayer Leverkusen 41 23 12 5 6 60 39 21

4. RB Leipzig 37 23 11 4 8 49 28 21

5. Hoffenheim 37 23 11 4 8 45 35 10

6. Freiburg 37 23 10 7 6 36 26 10

7. Colônia 35 23 9 8 6 35 37 -2

8. Mainz 34 23 10 4 9 34 26 8

9. 1. FC Union Berlin 34 23 9 7 7 29 31 -2

10. Eintracht Frankfurt 31 23 8 7 8 33 35 -2

11. Bochum 29 23 8 5 10 25 33 -8

12. Wolfsburg 27 23 8 3 12 24 35 -11

13. B. Moenchengladbach 26 23 7 5 11 30 46 -16

14. Arminia Bielefeld 25 23 5 10 8 22 29 -7

15. Hertha Berlim 23 23 6 5 12 25 51 -26

16. Augsburg 22 23 5 7 11 25 40 -15

17. Stuttgart 19 23 4 7 12 27 43 -16

18. Greuther Furth 13 23 3 4 16 21 61 -40

