Credit Suisse teve fundos ilícitos por décadas, segundo imprensa

O Credit Suisse teve dezenas de bilhões de euros em fundos de origem criminosa ou ilícita por décadas, de acordo com uma investigação internacional de vários meios de comunicação publicada neste domingo (20), alegações que a instituição financeira suíça rejeita "firmemente".

A investigação foi realizada pelo Projeto de Denúncias sobre Crime Organizado e Corrupção (OCCRP), um consórcio de 47 meios de comunicação, incluindo Le Monde, The Guardian, Miami Herald e La Nación.

A investigação começou após um grande vazamento de dados que chegou anonimamente ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung há pouco mais de um ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os dados referem-se a mais de 18.000 contas bancárias no Credit Suisse entre o início dos anos 1940 e o final dos anos 2010 e pertencentes a 37.000 pessoas ou empresas, segundo o jornal Le Monde.

"Com base em um vazamento maciço de informações de milhares de contas bancárias gerenciadas pelo Credit Suisse, [a investigação] mostra que, desafiando os padrões de vigilância impostos a grandes bancos internacionais, o estabelecimento nascido em Zurique abrigou fundos ligados ao crime e à corrupção", escreve o jornal.

Em um comunicado, o Credit Suisse reagiu dizendo que os dados estudados eram "tendenciosos, imprecisos ou tirados do contexto, resultando em uma apresentação tendenciosa da conduta comercial do banco".

"90% das contas afetadas já foram fechadas, mais de 60% das quais foram fechadas antes de 2015", afirmou o banco, acrescentando que estava "conduzindo uma investigação" sobre a violação de dados.

No total, mais de 100 bilhões de francos suíços (mais de 95 bilhões de euros, 108 bilhões de dólares) são afetados pelas contas reveladas pelo consórcio.

As revelações estão concentradas principalmente em países em desenvolvimento da África, Oriente Médio, Ásia e América do Sul, com clientes domiciliados na Europa ocidental representando apenas 1% do total, segundo o jornal.

els/uh/pb/pc/eg/am

Tags