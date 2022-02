Conversa entre Macron e Putin mostra que ainda há esforço diplomático, diz Johnson

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, avalia que a conversa telefônica entre o presidente francês, Emmanuel Macron, e o presidente russo, Vladimir Putin, é "um sinal bem-vindo de que ele (Putin) ainda pode estar disposto a se envolver na busca de uma solução diplomática".

Comunicado divulgado no site do governo britânico informa que Johnson falou sobre a situação da Ucrânia com Macron na noite deste domingo, 20. "Eles se atualizaram sobre seus respectivos esforços diplomáticos, incluindo a ligação do presidente Macron com o presidente Putin", descreve a nota.

Segundo o governo britânico, Johnson e Macron concordaram com a necessidade de que a Rússia e a Ucrânia cumpram integralmente seus compromissos sob os Acordos de Minsk e ressaltaram a necessidade de que Putin recue de suas ameaças atuais e retire as tropas da fronteira da Ucrânia. "O primeiro-ministro enfatizou que a voz da Ucrânia deve ser central em qualquer discussão."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags