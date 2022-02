Aubameyang brilha, Barça goleia Valencia (4-1) e recupera quarto lugar no Espanhol

Com dois gols, Pierre-Emerick Aubameyang fez sua estreia como goleador do Barcelona, levando a equipe à vitória por 4 a 1 fora de casa sobre o Valencia, neste domingo, pela 25ª rodada em que o Sevilla ficou só no empate com o Espanyol (1-1) e deixou o líder Real Madrid escapar.

A equipe andaluza começou a roada a quatro pontos do Real Madrid e agora essa diferença aumentou para seis, já que a equipe da capital venceu o Alavés (19º) por 3 a 0 no sábado.

Para o Barça, a corrida pelo título está longe e o time parece focado em garantir uma das quatro primeiras posições do campeonato espanhol, o que lhe permitiria jogar na próxima edição da lucrativa Liga dos Campeões da Europa.

No sábado, o Barça havia caído provisoriamente para o sexto lugar, mas a vitória deste domingo o recoloca na quarta posição, com 42 pontos, os mesmos do Atlético de Madrid (5º), que venceu o Osasuna por 3 a 0 no sábado. O Villarreal (6º), três pontos atrás de ambos, também triunfou fora de casa no sábado, no seu caso, uma goleada de 4 a 1 fora de casa sobre o Granada (17º).

O gabonês Aubameyang, que chegou ao Barça no encerramento do mercado de janeiro vindo do Arsenal da Inglaterra, abriu o placar em Mestalla, aos 23 minutos, definindo com perfeição um passe longo de Jordi Alba.

O Barça ampliou aos 32 minutos, quando Alba alçou outra bola na área que Ousmane Dembelé tocou primeiro, permitindo que Frenkie De Jong empurrasse para o fundo da rede valenciana.

Aubameyang marcou seu segundo aos 38 minutos após um passe de Gavi, e o gol foi confirmado pelo VAR, que validou a ação.

Esse 3 a 0 provisório no intervalo deixou o Barcelona diante de um segundo tempo tranquilo. Na primeira etapa, o Valencia havia tido dois gols anulados, um de José Luis Gayá e outro de Carlos Soler.

E foi exatamente Soler quem diminuiu para o Valencia, com uma cabeçada aos 52 minutos, antes de Pedri, de trinta metros, fechar a goleada em 4 a 1 para os azulgranas aos 63 minutos.

Esta vitória em Valência permite ao Barcelona quebrar uma série de dois empates consecutivos, um na Liga no último fim de semana no dérbi diante do Espanyol (2-2) e outro na quinta-feira contra o Napoli (1-1) no primeiro jogo do playoff da Liga Europa.

Na quinta-feira desta semana, o Barça visita o Napoli no estádio Diego Maradona, em busca da sobrevivência no segundo maior torneio europeu de clubes.

-- Jogos da 25ª rodada da LaLiga espanhola e classificação:

- Sexta-feira:

Elche - Rayo Vallecano 2 - 1

- Sábado:

Granada - Villarreal 1 - 4

Osasuna - Atlético de Madrid 0 - 3

Cádiz - Getafe 1 - 1

Real Madrid - Alavés 3 - 0

- Domingo:

Espanyol - Sevilla 1 - 1

Valencia - Barcelona 1 - 4

(14h30) Betis - Mallorca

(17h00) Athletic Bilbao - Real Sociedad

- Segunda-feira:

(17h00) Celta Vigo - Levante

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 57 25 17 6 2 51 20 31

2. Sevilla 51 25 14 9 2 37 17 20

3. Betis 43 24 13 4 7 45 29 16

4. Barcelona 42 24 11 9 4 42 28 14

5. Atlético de Madrid 42 25 12 6 7 45 34 11

6. Villarreal 39 25 10 9 6 42 24 18

7. Real Sociedad 38 23 10 8 5 24 21 3

8. Athletic Bilbao 34 24 8 10 6 25 21 4

9. Osasuna 32 25 8 8 9 25 30 -5

10. Celta Vigo 31 24 8 7 9 28 25 3

11. Rayo Vallecano 31 24 9 4 11 28 29 -1

12. Valencia 30 25 7 9 9 37 42 -5

13. Elche 29 25 7 8 10 28 34 -6

14. Espanyol 29 25 7 8 10 30 35 -5

15. Getafe 26 25 6 8 11 24 28 -4

16. Mallorca 26 23 6 8 9 22 36 -14

17. Granada 24 25 5 9 11 27 40 -13

18. Cádiz 20 25 3 11 11 21 39 -18

19. Alavés 20 25 5 5 15 19 42 -23

20. Levante 14 24 2 8 14 24 50 -26

