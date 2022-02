Alcaraz vence Schwartzman na final do Rio Open e conquista seu primeiro ATP 500

O jovem espanhol Carlos Alcaraz conquistou seu primeiro título de ATP 500 neste domingo ao derrotar o argentino Diego Schwartzman no Rio Open.

Se baseando em sua velocidade, força de direita e melhor condição física, o ibérico de 18 anos conquistou o troféu no principal torneio de tênis da América do Sul, disputado no saibro do Jockey Club.

Em sua segunda participação no torneio carioca (ele havia sido eliminado nas oitavas de final em 2020), Alcaraz levou o título com uma vitória por dois sets a zero, parciais de 6-4 e 6-2 em uma hora e 26 minutos de jogo.

