Tottenham vence City (3-2) com show de Kane; Liverpool bate Norwich (3-1) e põe pressão

O Tottenham, sétimo colocado, surpreendeu neste sábado ao vencer o líder Manchester City por 3 a 2 no Etihad Stadium, graças a dois gols de um renascido Harry Kane, pela 26ª rodada da Premier League, e colocou mais emoção na luta pelo título, já que o Liverpool (2º) e Chelsea (3º) venceram.

Apesar do domínio dos 'Citizens', os 'Spurs' marcaram cedo por meio de Dejan Kulusevski, aos 4 minutos, mas o turco Ilkay Gundogan empatou aos 33. Após o intervalo, a festa de Kane começou. Em um erro defensivo do Manchester City, o atacante inglês finalizou dentro da área para colocar seu time novamente na frente (59).

A investida dos jogadores comandados pelo técnico espanhol Pep Guardiola teve sua recompensa, quando o árbitro marcou, após consulta ao VAR, um pênalti que Riyad Mahrez converteu (90 + 2). Mas quando tudo parecia indicar que o City poderia tirar proveito do desânimo do Tottenham, Kane apareceu novamente, marcando o gol da vitória com uma cabeçada indefensável (90 + 5).

"O Tottenham tem muita qualidade, dão a bola para Harry Kane. Eles são muito bons no ataque", disse Guardiola. "Tivemos as chances. Não conseguimos defender os cruzamentos deles. Não tivemos o ímpeto certo!, acrescentou.

"Não precisávamos perder um jogo para saber o quão difícil é (ganhar o campeonato). Ainda há muitos jogos para disputar", concluiu o treinador.

Mais cedo o vice-líder Liverpool derrotou o lanterna Norwich (3-1) de virada, enquanto o Chelsea, terceiro colocado, venceu como visitante o Crystal Palace (13º) por 1 a 0.

O kosovar Milot Rashica colocou o Norwich na frente no início do segundo tempo (48), mas o senegalês Sadio Mané (64) e o egípcio Mohamed Salah (67) viraram o placar em apenas três minutos.

O colombiano Luis Fernando Díaz deu o toque final aos 81 para garantir a vitória dos 'Reds', colocando pressão sobre o líder Manchester City, que no momento está seis pontos à frente.

Pela segunda vez em uma semana, o Liverpool começou apático, como na quarta-feira na vitória sobre a Inter de Milão (2-0) no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Mas também precisou de pouco tempo para dar um duro golpe em seu adversário. Contra os italianos no estádio Giuseppe Meazza, marcou dois gols em sete minutos, e agora contra o Norwich a virada veio com dois gols em quatro minutos.

O Liverpool segue com sete pontos de vantagem sobre o Chelsea, que voltou às competições inglesas depois de vencer o Mundial de Clubes contra o Palmeiras (2-1), em Abu Dhabi. Os 'Blues' venceram no fim, graças a um gol do marroquino Hakim Ziyech (89).

Os jogadores comandados por Thomas Tuchel terão que recuperar a confiança total antes do confronto contra o Lille na ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões na próxima semana. Contra o Crystal Palace, o belga Romelu Lukaku tocou na bola apenas sete vezes em 90 minutos, duas vezes no primeiro tempo.

O duelo entre West Ham (5º) e Newcastle (17º) terminou empatado em 1 a 1. Os 'Magpies', sem o francês Allan Saint Maximin e Kieran Trippier por lesão, nem o brasileiro Bruno Guimarães, por decisão técnica, mostraram uma certa força e melhoria no seu jogo, quatro meses após a compra do clube por um consórcio saudita. Eles estão agora quatro pontos acima da zona de rebaixamento que é aberta pelo Watford (18º).

Também neste sábado o Arsenal (6º) comandado pelo treinador espanhol Mikel Arteta derrotou o Brentford (14º) por 2 a 1, com gols de Emile Smith-Rowe (48) e Bukayo Saka (79).

O dinamarquês Christian Norgaard diminuiu nos acréscimos (90+3).

--- Jogos da 26ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Sábado:

West Ham - Newcastle 1 - 1

Southampton - Everton 2 - 0

Liverpool - Norwich City 3 - 1

Arsenal - Brentford 2 - 1

Crystal Palace - Chelsea 0 - 1

Brighton - Burnley 0 - 3

Aston Villa - Watford 0 - 1

Manchester City - Tottenham 2 - 3

- Domingo:

(11h00) Leeds - Manchester United

(13h30) Wolverhampton - Leicester

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 63 26 20 3 3 63 17 46

2. Liverpool 57 25 17 6 2 64 20 44

3. Chelsea 50 25 14 8 3 49 18 31

4. Manchester United 43 25 12 7 6 40 32 8

5. West Ham 42 26 12 6 8 45 34 11

6. Arsenal 42 23 13 3 7 36 26 10

7. Tottenham 39 23 12 3 8 31 31 0

8. Wolverhampton 37 23 11 4 8 21 17 4

9. Brighton 33 25 7 12 6 25 28 -3

10. Southampton 32 25 7 11 7 32 37 -5

11. Leicester 27 22 7 6 9 36 41 -5

12. Aston Villa 27 24 8 3 13 31 37 -6

13. Crystal Palace 26 25 5 11 9 32 36 -4

14. Brentford 24 26 6 6 14 27 42 -15

15. Leeds 23 23 5 8 10 27 46 -19

16. Everton 22 23 6 4 13 28 40 -12

17. Newcastle 22 24 4 10 10 26 45 -19

18. Watford 18 24 5 3 16 24 43 -19

19. Burnley 17 22 2 11 9 20 29 -9

20. Norwich City 17 25 4 5 16 15 53 -38

