Schwartzman e Cerúndolo farão semifinal argentina no Rio Open

Os argentinos Diego Schwartzman (14º no ranking mundial) e Francisco Cerúndolo (100º) venceram suas respectivas partidas neste sábado e vão se enfrentar nas semifinais do Rio Open, onde o sol finalmente voltou após dias de chuva.

Sério candidato ao título de um torneio que venceu em 2018, Schwartzman teve dificuldades para derrotar o espanhol Pablo Andújar (74º), que deu trabalho ao aproveitar a falta de concentração do adversário na quadra principal do Jockey Club.

No entanto, o argentino conseguiu impor sua categoria e o derrotou por 7-6, 4-6 e 6-4 em uma partida de três horas e 33 minutos que deveria ter sido disputada na sexta-feira, mas foi adiada devido às chuvas que alteraram o programação de quinta e sexta-feira da principal competição de tênis da América do Sul.

"Quando você ganha uma partida tão longa, difícil, sem erros (...) é uma grande emoção. Espero que a ATP me dê tempo para descansar", disse o tenista de 29 anos.

"El Peque" agora vai lutar por uma vaga na final contra seu compatriota, a quem derrotou na sexta-feira da semana passada nas quartas de final do ATP 250 Open de Buenos Aires.

Cerúndolo chega motivado por ter conseguido o melhor resultado de sua carreira neste sábado: a classificação para as semifinais.

"Cisco", de 23 anos, venceu de virada o sérvio Miomir Kecmanovic (70º), de 22, em partida disputada simultaneamente em outra quadra de saibro.

Apesar de ter começado perdendo por 7-5, se recuperou no segundo e terceiro sets (2-6 e 4-6) e triunfou após duas horas e 17 minutos de jogo.

A disputa ininterrupta de dois dos duelos adiados das quartas de final é um alívio para o desenvolvimento do torneio.

As semifinais estavam previstas para serem disputadas neste sábado, de acordo com a agenda inicial, mas na programação do sexto dia apenas os jogos das quartas de final estão marcados por enquanto.

Outro argentino, Federico Coria, não brilhou como seus conterrâneos. Ele foi derrotado pelo italiano Fabio Fognini com parciais de 6-4 e 6-2.

O também italiano Matteo Berrettini, sexto no ranking mundial e favorito ao título, e o espanhol Carlos Alcaraz se enfrentam neste sábado.

O mau tempo já havia causado alterações em edições anteriores do Rio Open, cujas finais serão disputadas no domingo.

--- Resultados da 6ª jornada do Rio Open:

- Simples masculino (quartas de final):

Fabio Fognini (ITA) x Federico Coria (ARG) 6-4, 6-2

Francisco Cerúndolo (ARG) x Miomir Kecmanovic (SRB) 5-7, 6-2, 6-4

Diego Schwartzman (ARG) x Pablo Andújar (ESP) 7-6, 4-6, 6-4

