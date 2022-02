Real Madrid vence Alavés (3-0) e consolida liderança; Atlético derrota Osasuna e entra no G4

O Real Madrid não se deixou surpreender e venceu por 3 a 0 um time da parte de baixo da tabela, o Alavés (19º), consolidando assim sua liderança na LaLiga espanhola, neste sábado, pela 25ª rodada, abrindo provisoriamente sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Sevilla, que no domingo enfrenta o Espanyol.

A equipa basca foi um muro para os donos da casa durante pouco mais de uma hora, até Marco Asensio marcar aos 63, com um chute de pé esquerdo que entrou no ângulo do gol defendido por Fernando Pacheco.

Karim Benzema mandou uma bola na trave (77), mas momentos depois o brasileiro Vinicius Jr (80) marcou o gol que trouxe tranquilidade, seu décimo terceiro nesta Liga, aproveitando um ótimo passe do próprio Benzema, que mais tarde decretou o 3 a 0 final convertendo um pênalti (90 + 1).

Os três gols foram suficientes para evitar a decepção em casa diante do Alavés, que na temporada passada conseguiu somar os três pontos em sua visita ao Real Madrid.

No momento em que o time merengue lutava para tirar o zero do placar, um setor da torcida do Santiago Bernabéu começou a vaiar em sinal de irritação.

"O público avalia a partida. Não gostou do primeiro tempo e gostou do segundo. O que o público achou, concordamos. Ninguém no vestiário ficou feliz com a primeira etapa. Na segunda, o público ficou conosco. Agradeço", disse o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Esta vitória permite ao Real Madrid recuperar a confiança após a dura derrota por 1 a 0 na terça-feira fora de casa para o Paris Saint-Germain, na ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões.

Antes de buscar a virada contra o PSG, no dia 9 de março, o Real Madrid precisa defender sua liderança da LaLiga, onde terá pela frente o Rayo Vallecano (sábado 26 de fevereiro) e a Real Sociedad (sábado 5 de março), como passos anteriores ao grande duelo contra os franceses.

Na artilharia, Benzema também consolidou o primeiro lugar, agora com 18 gols, aumentando para cinco a vantagem sobre um grupo de perseguidores que agora também inclui Vinicius Jr.

Em outro jogo de destaque deste sábado o Atlético de Madrid venceu o Osasuna fora de casa (3-0) e assumiu provisoriamente a quarta posição, dentro da zona da Champions, neste sábado pela 25ª rodada da LaLiga espanhola, a quatro dias do duelo contra o Manchester United na ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

Após a surpreendente derrota na quarta-feira em casa para o Levante (1-0), o Atlético conseguiu recuperar o sorriso nesta viagem a Navarra.

O português João Félix abriu o placar em um escanteio mal afastado, já aos 3 minutos,

O atacante croata Ante Budimir poderia ter empatado aos 39 minutos com uma cabeçada mas a bola bateu na trave.

João Félix voltou a aparecer, desta vez no início do segundo tempo quando deu uma assistência para o uruguaio Luis Suárez, que marcou o segundo gol 'colchonero' com um chute de longa distância aos 59 minutos.

O terceiro e último foi marcado pelo argentino Ángel Correa já na reta final (89).

A vitória tranquilizou a equipe de Diego Simeone, muito irregular desde dezembro, e também por ter sido contra um adversário difícil como o Osasuna (9º),

O atacante francês Antoine Griezmann, que se recuperou de uma lesão, foi poupado. Ele aqueceu no segundo tempo, mas não chegou a entrar no jogo.

O goleiro esloveno do Atlético, Jan Oblak, manteve seu gol intacto pela primeira vez desde 6 de janeiro na Copa do Rei (5-0 contra o Rayo Majadahonda). Desde então, o Atlético teve sérios problemas defensivos, sofrendo 16 gols em sete jogos.

Antes da vitória alcançada neste sábado, o Atlético havia vencido apenas dois jogos dos últimos sete no campeonato espanhol e há duas semanas perdeu por 4 a 2 para o Barcelona em um duelo direto pela vaga na 'zona da Champions'.

Com estes três pontos, o Atlético tem 3 a mais que o Barcelona (agora 6º), que pode recuperar o quarto lugar no domingo, caso vença em sua visita ao Valencia (12º).

Por enquanto, o Villarreal ficou em quinto lugar, com os mesmos pontos do Barça, após a vitória por 4 a 1 fora de casa sobre o Granada (17º) no primeiro jogo deste sábado. O holandês Arnaut Danjuma foi o herói dessa goleada do 'Submarino Amarelo', com um hat-trick.

Cádiz (18º) subiu uma posição na tabela ao empatar (1-1) com o Getafe (15º), outra equipe da parte inferior da tabela.

--- Jogos da 25ª rodada da LaLiga espanhola (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Elche - Rayo Vallecano 2 - 1

- Sábado:

Granada - Villarreal 1 - 4

Osasuna - Atlético de Madrid 0 - 3

Cádiz - Getafe 1 - 1

Real Madrid - Alavés 3 - 0

- Domingo:

(10h00) Espanyol - Sevilla

(12h15) Valencia - Barcelona

(14h30) Betis - Mallorca

(17h00) Athletic Bilbao - Real Sociedad

- Segunda-feira:

(17h00) Celta Vigo - Levante

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 57 25 17 6 2 51 20 31

2. Sevilla 50 24 14 8 2 36 16 20

3. Betis 43 24 13 4 7 45 29 16

4. Atlético de Madrid 42 25 12 6 7 45 34 11

5. Villarreal 39 25 10 9 6 42 24 18

6. Barcelona 39 23 10 9 4 38 27 11

7. Real Sociedad 38 23 10 8 5 24 21 3

8. Athletic Bilbao 34 24 8 10 6 25 21 4

9. Osasuna 32 25 8 8 9 25 30 -5

10. Celta Vigo 31 24 8 7 9 28 25 3

11. Rayo Vallecano 31 24 9 4 11 28 29 -1

12. Valencia 30 24 7 9 8 36 38 -2

13. Elche 29 25 7 8 10 28 34 -6

14. Espanyol 28 24 7 7 10 29 34 -5

15. Getafe 26 25 6 8 11 24 28 -4

16. Mallorca 26 23 6 8 9 22 36 -14

17. Granada 24 25 5 9 11 27 40 -13

18. Cádiz 20 25 3 11 11 21 39 -18

19. Alavés 20 25 5 5 15 19 42 -23

20. Levante 14 24 2 8 14 24 50 -26

