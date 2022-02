Polícia dos EUA prende brasileira por participar da invasão ao Capitólio

Ela foi flagrada por câmeras de segurança durante a invasão, protagonizada por apoiadores do ex-presidente Donald Trump, inconformados com a derrota

A brasileira Letícia Vilhena Ferreira foi presa nesta semana por participação na invasão ao Capitólio, em Washington, no dia 6 de janeiro de 2021. Ela foi presa pela polícia em casa, na cidade de Indian Head Park, estado de Illinois, nos Estados Unidos, na quarta-feira.

Ela foi flagrada por câmeras de segurança durante a invasão, protagonizada por apoiadores do ex-presidente Donald Trump, inconformados com a derrota.

Em mensagens encontradas no celular dela, ela reconhece ter sido "irresponsável" ao participar do levante. Ela demonstra preocupação quanto à chance de as autoridades irem atrás dela. "Não fique triste. Esteja preparada. Estamos todos ferrados", respondeu o interlocutor.

Até o mês passado, 225 pessoas haviam sido acusadas por agressão, resistência ou obstrução a funcionários do governo na invasão de 6 de janeiro, segundo o Departamento de Justiça.



