UCRÂNIA EUA RÚSSIA CONFLITO: Rússia testa mísseis em meio a temores de ataque contra a Ucrânia

EUROPA TEMPESTADE: Sobe a 13 número de mortos por tempestade Eunice na Europa

=== UCRÂNIA EUA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

A Rússia realizou neste sábado (19) exercícios militares em larga escala que incluíram o disparo de mísseis poderosos, em uma nova demonstração de força em um momento em que os Estados Unidos dizem estar convencidos de uma invasão iminente da Ucrânia.

(Ucrânia Rússia conflito diplomacia EUA, Prev, 800 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

KYIV:

Ucrânia exige total apoio do Ocidente contra uma possível invasão russa

O presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, pediu neste sábado aos países ocidentais que defendam irrestritamente seu país, que ele apresentou como "um escudo" contra a Rússia, que testou mísseis com capacidade nuclear perto da fronteira.

(Diplomacia conflito Rússia Ucrânia EUA, Prev, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRÁFICOS

VILNIUS:

Tropas russas 'se preparam para atacar' a Ucrânia, segundo secretário americano da Defesa

As tropas russas concentradas na fronteira com a Ucrânia estão "se deslocando" e "se preparando para atacar" o país vizinho, declarou o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, durante uma visita à Lituânia neste sábado (19).

(Ucrânia Rússia conflito diplomacia EUA, Prev, 550 palavras, já transmitida, com acompanhamento)

FOTOS

AVILO-USPENKA, Rússia:

Na fronteira russa, moradores evacuados de zonas separatistas temem o pior

Como um pesadelo que recomeça: na fronteira russa, civis deixam as áreas separatistas no leste da Ucrânia após uma ordem de evacuação geral, em um momento em que as tensões estão em seu auge, levantando temores de uma retomada ativa dos combates.

(Ucrânia Rússia conflito diplomacia EUA, Reportagem, 550 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Crise na Ucrânia dominará cúpula de produtores de gás em Doha

O Catar recebe, a partir de domingo (20), uma cúpula dos principais países produtores de gás, para a qual o presidente russo, Vladimir Putin, é convidado, e que tem como pano de fundo o medo dos europeus pelo fornecimento de gás russo e a crise na Ucrânia.

(Ucrânia Rússia gás energia conflito economia, Apresentação, 500 palavras, já transmitida)

=== EUROPA TEMPESTADES ===

LONDRES:

A tempestade Eunice continua a varrer o noroeste da Europa na manhã deste sábado (19), com fortes rajadas de vento na costa alemã, e um balanço de pelo menos 13 mortes e extensos danos materiais, bem como cortes de energia.

(Europa tempestade eunice meio ambiente sociedade, Prev, 660 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

MANÁGUA:

Três opositores presos são libertados na Nicarágua devido ao estado de saúde

O governo nicaraguense liberou três opositores que estavam detido, incluindo um ex-candidato presidencial, para colocá-los em prisão domiciliar "por razões humanitárias", disse o Ministério Público.

(Nicarágua justiça prisioneiros política, Prev, a ser transmitida)

PETRÓPOLIS, Brasil:

Corpos continuam a ser retirados da lama após deslizamentos em Petrópolis

As equipes de resgate continuam a retirar corpos da lama após as enchentes e deslizamentos de terra devastadores em Petrópolis, matando 136 pessoas, incluindo 26 crianças.

(Brasil clima inundação Petrópolis, Prev, 600 palavras, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRÁFICOS

-- EUROPA

CORFU:

Incêndio continua em navio na Grécia e 12 pessoas ainda são procuradas

A mais de 50 quilômetros ao norte de Corfu, as equipes de resgate continuavam, neste sábado (19), em busca de doze passageiros desaparecidos há 24 horas no incêndio a bordo de um navio da empresa italiana Grimaldi.

(Grécia Itália incêndio navio acidente mar caminhoneiros transporte, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ÁSIA

HONG KONG:

Depois de dois anos de pandemia, Hong Kong sofre com o vírus

Hong Kong enfrenta seu pior surto de coronavírus, com um sistema de saúde em colapso e aumento das restrições à medida que a maior parte do mundo volta à normalidade. A política rígida de "covid zero" manteve o vírus fora da cidade por meses. Mas quando a variante ômicron penetrou em suas defesas, pegou as autoridades desprevenidas, com uma população perigosamente subvacinada.

(HK China pandemia saúde política sociedade, Ãngulo, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

BANGCOC:

Redes nas sombras ajudam soldados birmaneses a desertar

Nunca se veem, se comunicam sob identidades falsas e nunca mostram os rostos. Das sombras, jovens habilidosos em mensagens criptografadas ajudam os soldados birmaneses a desertar em uma tentativa deliberada de enfraquecer o poderoso exército golpista.

(Mianmar militares repressão protestos golpe sociedade, Reportagem, 770 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

ADIS ABEBA:

Etiópia começará a gerar energia na megabarragem do Nilo no domingo

A Etiópia começará a gerar energia a partir de sua controversa megabarragem do Nilo Azul neste domingo, disseram autoridades do governo à AFP.

(Etiópia Nilo energia sociedade, Prev, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

=== ESPORTE ===

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

