Oito soldados mortos e quase 60 'terroristas neutralizados' em operação militar no Mali

Oito soldados malineses foram mortos e cerca de 60 "terroristas" foram "neutralizados" durante uma operação da Força Aérea no norte do Mali, informou o Exército na noite de sexta-feira(18).

As forças aéreas intervieram na sexta-feira para destruir uma "base terrorista" perto de Burkina Faso e Níger, onde "os combates violentos que se seguiram deixaram oito soldados mortos e 57 terroristas neutralizados", segundo um comunicado militar.

Cerca de quarenta civis malineses morreram esta semana nas mãos de um grupo afiliado ao Estado Islâmico (EI) na área de Tessit, a poucos quilômetros da fronteira, cenário de confrontos entre jihadistas, afirmaram diferentes fontes locais à AFP.

Os supostos jihadistas responsáveis por este massacre consideraram suas vítimas cúmplices de seus rivais, segundo as mesmas fontes.

Duas forças são particularmente ativas na área: o Estado Islâmico do Grande Saara (EIGS) e o Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos, uma aliança da Al Qaeda.

Ambos estão em conflito com os exércitos dos países e desde 2020 disputam o domínio dos territórios.

O presidente francês Emmanuel Macron anunciou na quinta-feira o início da operação para retirar do Mali as tropas do país europeu que lutam contra jihadistas no Sahel desde 2014.

Após este anúncio, a junta militar no poder no Mali exigiu que a França retirasse suas tropas "imediatamente".

