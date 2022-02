Neymar perde pênalti e PSG é derrotado pelo Nantes (3-1) no campeonato francês

Quatro dias após seu triunfo diante do Real Madrid (1-0) na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain sofreu uma dura derrota fora de casa para o Nantes (3-1) neste sábado, pela 25ª rodada da Ligue 1.

O líder, que perdeu pela segunda vez no campeonato francês na atual temporada, foi atropelado no primeiro tempo, sofrendo gols de Kolo Muani (4), Merlin (16) e Blas de pênalti nos acréscimos (45+6). Após o intervalo, Neymar diminuiu logo no início (47), mas o atacante brasileiro cobrou mal uma penalidade que foi defendida sem muito esforço pelo goleiro Lafont (60).

