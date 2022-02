Milan empata com lanterna Salernitana (2-2) e pode perder liderança do Italiano para Inter

O Milan, líder da Serie A, sofreu para empatar (2-2) em sua visita ao lanterna, a Salernitana, neste sábado, pela 26ª rodada do campeonato italiano, onde a Inter de Milão pode recuperar o primeiro lugar no domingo.

A Inter é o segundo colocado com dois pontos a menos e recebe o Sassuolo (12º) no estádio Giuseppe Meazza. Em caso de vitória dos 'nerazzurri' haverá uma nova troca de posições no topo da tabela.

Outro dos candidatos ao 'Scudetto' também pode aproveitar o tropeço do Milan. É o Napoli (18º), terceiro a três pontos do líder e que visita o Cagliari na segunda-feira.

A Salernitana, que que perdeu seu capitão Franck Ribéry por lesão aos 69 minutos, lutou contra todas as expectativas neste jogo, na estreia de Davide Nicola, seu terceiro treinador da temporada.

Com 14 pontos, a Salernitana ainda está a 7 pontos da zona de permanência na Serie A.

O Milan abriu o placara em Salerno com um gol do brasileiro Junior Messias aos 5 minutos.

A Salernitana virou o placar por meio de Federico Bonazzoli (29) e do bósnio Milan Djuric (72).

Quando o time da casa achava que poderia vencer, o Milan evitou a derrota com um gol do croata Ante Rebic (77) que chutou de longe.

Mais cedo a Roma (7ª), que até o início do segundo tempo perdia em casa por 2 a 0, conseguiu empatar em 2 a 2 com o Hellas Verona (9º) com gols de dois jogadores sub-20 que entraram em campo na segunda etapa.

Cristian Volpato (de 18 anos) diminuiu aproveitando uma bola afastada da defesa adversária em uma cobrança de escanteio, aos 65 minutos, três minutos depois de ter entrado em campo. Foi seu primeiro gol na primeira divisão, em seu segundo jogo na categoria.

Depois foi a vez de Edoardo Bove (de 19 anos), que entrou aos 78 minutos e fez o gol de empate com um chute colocado após outro escanteio. Ele salvou assim um ponto para os romanos, que tiveram vários desfalques (Zaniolo, Mancini, Mkhitaryan) nesta partida.

O Hellas Verona pagou na última meia hora pelo enorme desperdício de energia no primeiro tempo, em que conseguiu sufocar a Roma.

A equipe de Verona abriu o placar com um gol do tcheco Antonio Barak logo aos 5 minutos e depois ampliou por meio do francês Adrien Tameze (20).

Este empate é o terceiro consecutivo - depois dos obtidos contra Genoa e Sassuolo - para a Roma, que é a sétima, a seis pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões, que no momento é fechada pela Juventus (4ª), que na sexta-feira empatou (1-1) no clássico contra o Torino (10º).

O técnico da Roma, José Mourinho, acabou sendo expulso por um gesto irônico em direção ao árbitro enquanto um jogador estava sendo atendido.

No primeiro jogo deste sábado, a Sampdoria (15ª) ganhou fôlego ao vencer o Empoli (11º) por 2 a 0, com dois gols do veterano Fabio Quagliarella (de 39 anos).

A 'Samp' está agora provisoriamente com cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

Os gols de Quagliarella foram marcados aos 14 e 29 minutos, o que deu uma certa tranquilidade a sua equipe.

"São pontos muito importantes. O campeonato é longo, mas esta vitória dá confiança", disse ele ao DAZN após a partida.

"Claro que sei que tenho idade, mas vou dar até a última gota de suor por esta camisa", acrescentou o jogador que marcou nos últimos 18 anos consecutivos na Serie A, desde seu primeiro gol no campeonato italiano em dezembro de 2005.

No total, ele acumula 180 gols nesta competição, o que o torna o maior artilheiro de todos os tempos do torneio entre os jogadores que ainda estão em atividade.

-- Jogos da 25ª rodada da Serie A e classificação:

- Sexta-feira:

Juventus - Torino 1 - 1

- Sábado:

Sampdoria - Empoli 2 - 0

Roma - Hellas Verona 2 - 2

Salernitana - Milan 2 - 2

- Domingo:

(08h30) Fiorentina - Atalanta

(11h00) Unione Venezia - Genoa

(14h00) Inter - Sassuolo

(16h45) Udinese - Lazio

- Segunda-feira:

(15h00) Cagliari - Napoli

(17h00) Bologna - Spezia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 56 26 17 5 4 52 28 24

2. Inter 54 24 16 6 2 55 20 35

3. Napoli 53 25 16 5 4 46 17 29

4. Juventus 47 26 13 8 5 38 23 15

5. Atalanta 44 24 12 8 4 46 29 17

6. Lazio 42 25 12 6 7 52 39 13

7. Roma 41 26 12 5 9 44 34 10

8. Fiorentina 39 24 12 3 9 43 34 9

9. Hellas Verona 37 26 10 7 9 49 42 7

10. Torino 33 25 9 6 10 32 26 6

11. Empoli 31 26 8 7 11 38 50 -12

12. Sassuolo 30 25 7 9 9 41 44 -3

13. Bologna 28 24 8 4 12 29 40 -11

14. Spezia 26 25 7 5 13 27 46 -19

15. Sampdoria 26 26 7 5 14 35 42 -7

16. Udinese 24 23 5 9 9 30 40 -10

17. Unione Venezia 21 24 5 6 13 22 43 -21

18. Cagliari 21 25 4 9 12 25 46 -21

19. Genoa 15 25 1 12 12 21 46 -25

20. Salernitana 14 24 3 5 16 19 55 -36

