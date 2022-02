Kremlin: Rússia testou mísseis balísticos e de cruzeiro com supervisão de Putin

A Rússia testou neste sábado mísseis balísticos e de cruzeiro, descrevendo o ato como um exercício estratégico de dissuasão. Foi um lembrete da capacidade do país de causar uma guerra nuclear em meio ao conflito com o Ocidente em torno da Ucrânia.

O presidente Vladimir Putin supervisionou pessoalmente os lançamentos de um centro de comando junto com seu aliado e homólogo de Belarus, Alexander Lukashenko, afirmou comunicado do Kremlin.

Uma combinação de mísseis balísticos e de cruzeiro estavam programados para ser lançados como parte das manobras, que envolve os mísseis estratégicos do país no Mar Negro, informou o Kremlin, de acordo com o canal de televisão do Ministério da Defesa da Rússia, Zvezda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os exercícios acontecem enquanto os Estados Unidos e a Otan alertam que a Rússia, que acumulou entre 169 mil e 190 mil militares perto da Ucrânia e da Crimeia, está preparando um ataque maciço ao país vizinho. O presidente Biden afirmou nesta sexta-feira esperar que Putin invada a Ucrânia nos próximos dias, com alvos incluindo a capital do país, Kiev. Fonte: Dow Jones Newswires.

Tags