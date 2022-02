Hoffenheim vence Wolfsburg (2-1) e entra na 'zona da Champions'

O Hoffenheim venceu o Wolfsburg por 2 a 1, neste sábado, pela 23ª rodada da Bundesliga, ficando assim provisoriamente na quarta posição, dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O dinamarquês Jonas Wind colocou o Wolfsburg (12º) na frente aos 35 minutos, mas o Hoffenheim virou o placar no final do segundo tempo, com gols do também dinamarquês Jacob Bruun Larsen (73) e do croata Andrej Kramaric (78).

Com 37 pontos, o Hoffenheim tem a mesma pontuação que o Freiburg (5º), que também venceu fora de casa por 2 a 1, no caso deles o Augsburg (16º).

O Union Berlin (8º) está perdendo força na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões, agora a três pontos do quarto lugar, depois da derrota por 1 a 0 para o Arminia Bielefeld (14º).

Já o Bochum (11º), depois de derrotar o líder Bayern de Munique no último fim de semana, não passou do empate (1-1) na visita ao Stuttgart (17º), penúltimo colocado.

Mais um jogo será disputado neste sábado, entre Colónia (9º) e Eintracht Frankfurt (10º).

No domingo, o líder Bayern de Munique recebe o lanterna Greuther Fürth.

O gigannte da Baviera tem seis pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund, que também joga em casa no domingo, contra o Borussia Mönchengladbach (13º).

O astro norueguês do Borussia Dortmund, Erling Haaland, ainda está fora devido a uma lesão e não estará disponível para o jogo de domingo, confirmou seu técnico Marco Rose neste sábado.

-- Jogos da 23ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Mainz - Bayer Leverkusen 3 - 2

- Sábado:

Wolfsburg - Hoffenheim 1 - 2

Stuttgart - Bochum 1 - 1

Augsburg - Freiburg 1 - 2

Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin 1 - 0

(14h30) Colônia - Eintracht Frankfurt

- Domingo:

(11h30) Bayern de Munique - Greuther Furth

(13h30) Borussia Dortmund - B. Moenchengladbach

(15h30) Hertha Berlim - RB Leipzig

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 52 22 17 1 4 70 25 45

2. Borussia Dortmund 46 22 15 1 6 57 36 21

3. Bayer Leverkusen 41 23 12 5 6 60 39 21

4. Hoffenheim 37 23 11 4 8 45 35 10

5. Freiburg 37 23 10 7 6 36 26 10

6. RB Leipzig 34 22 10 4 8 43 27 16

7. Mainz 34 23 10 4 9 34 26 8

8. 1. FC Union Berlin 34 23 9 7 7 29 31 -2

9. Colônia 32 22 8 8 6 34 37 -3

10. Eintracht Frankfurt 31 22 8 7 7 33 34 -1

11. Bochum 29 23 8 5 10 25 33 -8

12. Wolfsburg 27 23 8 3 12 24 35 -11

13. B. Moenchengladbach 26 22 7 5 10 30 40 -10

14. Arminia Bielefeld 25 23 5 10 8 22 29 -7

15. Hertha Berlim 23 22 6 5 11 24 45 -21

16. Augsburg 22 23 5 7 11 25 40 -15

17. Stuttgart 19 23 4 7 12 27 43 -16

18. Greuther Furth 13 22 3 4 15 20 57 -37

