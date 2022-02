Etiópia começará a gerar energia na megabarragem do Nilo no domingo

A Etiópia começará a gerar energia a partir de sua controversa megabarragem do Nilo Azul neste domingo, disseram autoridades do governo à AFP.

A Represa do Renascimento (GERD), que será o maior projeto hidrelétrico da África, está no centro de disputas regionais desde que a Etiópia lançou sua pedra fundamental em 2011.

"Amanhã [domingo] será realizada a primeira geração de energia da barragem", disse um funcionário do governo etíope no sábado. Um segundo funcionário confirmou a informação.

Ambos falaram sob condição de anonimato porque a mudança não foi anunciada oficialmente.

Egito e Sudão, vizinhos da Etiópia, altamente dependentes das águas do Nilo, veem a barragem como uma ameaça, enquanto o governo etíope a considera essencial para a eletrificação e desenvolvimento do país.

Este projeto de 4,2 bilhões de dólares (3,7 bilhões de euros) deverá produzir mais de 5.000 megawatts de eletricidade, o que significará duplicar a produção de eletricidade da Etiópia.

O país havia previsto inicialmente cerca de 6.500 megawatts, mas depois baixou sua meta.

A barragem está localizada no rio Nilo Azul, na região de Benishangul-Gumuz, no oeste da Etiópia, não muito longe da fronteira com o Sudão.

As negociações entre a Etiópia, o Egito e o Sudão sob os auspícios da União Africana (UA) até agora não conseguiram chegar a um acordo triplo sobre o enchimento e as operações da barragem.

Egito e Sudão estão exigindo que a Etiópia pare de encher o enorme reservatório até que um acordo seja alcançado, mas autoridades etíopes dizem que o enchimento é uma parte natural do processo de construção da barragem e não pode ser interrompido.

O processo de enchimento da GERD começou em 2020, com a Etiópia anunciando em julho daquele ano que havia atingido sua meta de 4,9 bilhões de metros cúbicos.

A capacidade total do reservatório é de 74 bilhões de metros cúbicos, e a meta para 2021 era adicionar mais 13,5 milhões.

