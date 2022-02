Djokovic volta às quadras em Dubai contra o jovem italiano Musetti

O tenista número 1 do mundo, Novak Djokovic, iniciará sua temporada de 2022 em Dubai no início da próxima semana contra o jovem italiano Lorenzo Musetti, um mês depois de ter sido expulso de Melbourne sem poder defender seu título do Aberto da Austrália.

Será a primeira partida oficial de Djokovic desde a Copa Davis, em dezembro, em Madri, já que em Melbourne ele só pôde treinar, mas não jogar, por não estar vacinado contra o coronavírus.

Seu visto acabou sendo anulado após 15 dias de uma polêmica inédita em relação aos protocolos sanitários.

De acordo com o sorteio realizado neste sábado, 'Nole' volta a enfrentar Musetti, de 19 anos, que chegou a abrir dois sets a zero contra o sérvio nas oitavas de final em Roland Garros. O jovem italiano acabou perdendo depois que 'Djoko' reagiu e virou o placar em 6-7 (7/9), 6-7 (2/7), 6-1, 6-0 e 4-0.

Djokovic viria a ganhar seu 19º título de Grand Slam, e seu 20º em Wimbledon um mês depois.

O sérvio venceu o torneio de Dubai cinco vezes, no qual Andy Murray, ex-número 1 do mundo, também está inscrito.

A vacina contra a covid não é obrigatória para entrar nos Emirados Árabes Unidos.

Djokovic, empatado em 20 'majors' com o suíço Roger Federer, e superado pelo espanhol Rafael Nadal (21), poderia jogar Roland Garros e Wimbledon, já que as autoridades da França e do Reino Unido estão reduzindo progressivamente as restrições sanitárias.

Por outro lado, um certificado de vacinação ainda é obrigatório para participar do US Open em setembro em Nova York.

Embora o sérvio tenha afirmado que não é "antivacina", ele diz querer ter controle sobre que é injetado em seu corpo, explicou esta semana à BBC, em sua primeira entrevista depois de deixar a Austrália.

