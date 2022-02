Dez mortos na Somália em susposto atentado suicida

Pelo menos 10 pessoas, incluindo funcionários do governo local, foram mortas em um suposto atentado suicida em um restaurante na cidade de Beledweyne, no centro da Somália, neste sábado(19), disseram a polícia e testemunhas.

Dois vice-comissários distritais estão entre os mortos e 16 civis ficaram feridos, disse à AFP por telefone o policial local Mohamud Hasan.

"Foi o ataque mais mortal que me lembro nesta cidade", disse ele.

A Somália, e em particular a capital Mogadíscio, sofreu uma série de ataques nas últimas semanas, em meio a uma crise política devido a divergências sobre o atraso das eleições no país.

Devido à votação para a escolha dos assentos na câmara baixa, a segurança foi reforçada em Beledweyne, cidade localizada 340 quilômetros ao norte da capital.

Testemunhas disseram que a explosão atingiu uma área externa do restaurante Hasan Dhiif, onde as pessoas se reuniam sob as árvores para almoçar.

Mahad Osman, uma testemunha, disse ter visto vários corpos, enquanto os feridos eram levados para o hospital.

"Algumas pessoas estavam esperando a comida encomendada chegar enquanto aproveitavam o clima fresco quando a explosão aconteceu", disse ele.

