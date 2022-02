Crise na Ucrânia dominará cúpula de produtores de gás em Doha

O Catar recebe, a partir de domingo (20), uma cúpula dos principais países produtores de gás, para a qual o presidente russo, Vladimir Putin, é convidado, e que tem como pano de fundo o medo dos europeus pelo fornecimento de gás russo e a crise na Ucrânia.

O Fórum dos Países Exportadores de Gás (EGCF) reunirá seus 11 países membros, que representam mais de 70% das reservas mundiais de gás, incluindo Rússia, Catar, Argélia e Nigéria, além de sete países observadores e três convidados.

Ocorre quando os Estados Unidos acusam a Rússia de preparar uma invasão militar da Ucrânia, o que contribuiu para o aumento dos preços do gás.

A Europa, que busca diversificar suas fontes de abastecimento de gás para reduzir sua dependência da Rússia, recorreu aos demais membros da FPEG.

No entanto, a maioria alegou que tinha atingido, ou quase atingido, a sua capacidade total de produção e que só poderia fornecer gás à Europa no curto prazo, sujeito à aprovação dos seus clientes existentes.

Segundo diplomatas que ajudaram a preparar esta cúpula, os intercâmbios da FPEG vão girar em torno dos meios possíveis para aumentar a produção a médio prazo. "Mas estão de mãos atadas, quase não há gás não utilizado", confidenciou um deles à AFP, pedindo anonimato.

O presidente iraniano Ebrahim Raissi - em uma de suas poucas viagens desde o início de seu mandato em agosto de 2021 - e o xeque Tamim Bin Hamad al-Thani, emir do Catar, devem participar na terça-feira. A presença do presidente russo Vladimir Putin não foi confirmada.

A Rússia e sua gigante Gazprom desempenham um papel importante no mercado de gás.

Os membros da FPEG - que não inclui a Austrália ou os Estados Unidos, grandes produtores de gás - certamente vão reafirmar à Europa de que não podem se comprometer com pedidos sem contratos de longo prazo, prevê Thierry Bros, professor de ciência política em Paris.

Porque para fornecer gás à Europa, os países produtores devem fazer investimentos significativos, para aumentar sua produção. No entanto, a União Europeia (UE) está relutante em assinar contratos de 10, 15 ou 20 anos.

Mas se a UE manifestou o desejo de avançar para as chamadas fontes de energia limpa, a situação pode mudar devido à crise ucraniana.

Para o especialista em segurança Andreas Krieg, do King's College, o Catar está tentando se impor como mediador na arena diplomática para que o dossiê ucraniano também seja incluído nas discussões.

"O Catar poderia usar este fórum para conversar com a Rússia sobre a Ucrânia, pois todos os participantes estão preocupados com as consequências que uma escalada da crise teria na segurança do fornecimento global de gás", disse.

A Rússia poderia estabelecer contatos com o Catar porque os clientes europeus consideram o emirado um fornecedor alternativo, acrescenta. A Rússia tem atualmente 40% do mercado europeu e o Catar 5%.

