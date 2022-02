Atlético de Madrid vence Osasuna (3-0) e entra no G4 do Espanhol

Quatro dias antes do duelo contra o Manchester United na ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid venceu o Osasuna fora de casa (3-0) e assumiu provisoriamente a quarta posição, dentro da zona da Liga dos Campeões, neste sábado pela 25ª rodada da LaLiga espanhola.

Após a surpreendente derrota na quarta-feira em casa para o Levante (1-0), o Atlético conseguiu recuperar o sorriso nesta viagem a Navarra.

O português João Félix abriu o placar em um escanteio mal afastado, já aos 3 minutos,

O atacante croata Ante Budimir poderia ter empatado aos 39 minutos com uma cabeçada mas a bola bateu na trave.

João Félix voltou a aparecer, desta vez no início do segundo tempo quando deu uma assistência para o uruguaio Luis Suárez, que marcou o segundo gol 'colchonero' com um chute de longa distância aos 59 minutos.

O terceiro e último foi marcado pelo argentino Ángel Correa já na reta final (89).

A vitória tranquilizou a equipe de Diego Simeone, muito irregular desde dezembro, e também por ter sido contra um adversário difícil como o Osasuna (9º),

O atacante francês Antoine Griezmann, que se recuperou de uma lesão, foi poupado. Ele aqueceu no segundo tempo, mas não chegou a entrar no jogo.

O goleiro esloveno do Atlético, Jan Oblak, manteve seu gol intacto pela primeira vez desde 6 de janeiro na Copa do Rei (5-0 contra o Rayo Majadahonda). Desde então, o Atlético teve sérios problemas defensivos, sofrendo 16 gols em sete jogos.

Antes da vitória alcançada neste sábado, o Atlético havia vencido apenas dois jogos dos últimos sete no campeonato espanhol e há duas semanas perdeu por 4 a 2 para o Barcelona em um duelo direto pela vaga na 'zona da Champions'.

Com estes três pontos, o Atlético tem 3 a mais que o Barcelona (agora 6º), que pode recuperar o quarto lugar no domingo, caso vença em sua visita ao Valencia (12º).

Por enquanto, o Villarreal ficou em quinto lugar, com os mesmos pontos do Barça, após a vitória por 4 a 1 fora de casa sobre o Granada (17º) no primeiro jogo deste sábado. O holandês Arnaut Danjuma foi o herói dessa goleada do 'Submarino Amarelo', com um hat-trick.

-- Jogos da 25ª rodada da LaLiga espanhola e classificação:

- Sexta-feira:

Elche - Rayo Vallecano 2 - 1

- Sábado:

Granada - Villarreal 1 - 4

Osasuna - Atlético de Madrid 0 - 3

Cádiz - Getafe

(17h00) Real Madrid - Alavés

- Domingo:

(10h00) Espanyol - Sevilla

(12h15) Valencia - Barcelona

(14h30) Betis - Mallorca

(17h00) Athletic Bilbao - Real Sociedad

- Segunda-feira:

(17h00) Celta Vigo - Levante

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 54 24 16 6 2 48 20 28

2. Sevilla 50 24 14 8 2 36 16 20

3. Betis 43 24 13 4 7 45 29 16

4. Atlético de Madrid 42 25 12 6 7 45 34 11

5. Villarreal 39 25 10 9 6 42 24 18

6. Barcelona 39 23 10 9 4 38 27 11

7. Real Sociedad 38 23 10 8 5 24 21 3

8. Athletic Bilbao 34 24 8 10 6 25 21 4

9. Osasuna 32 25 8 8 9 25 30 -5

10. Celta Vigo 31 24 8 7 9 28 25 3

11. Rayo Vallecano 31 24 9 4 11 28 29 -1

12. Valencia 30 24 7 9 8 36 38 -2

13. Elche 29 25 7 8 10 28 34 -6

14. Espanyol 28 24 7 7 10 29 34 -5

15. Mallorca 26 23 6 8 9 22 36 -14

16. Getafe 25 24 6 7 11 23 27 -4

17. Granada 24 25 5 9 11 27 40 -13

18. Alavés 20 24 5 5 14 19 39 -20

19. Cádiz 19 24 3 10 11 20 38 -18

20. Levante 14 24 2 8 14 24 50 -26

