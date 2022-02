Alcaraz elimina favorito Berrettini no Rio Open; Schwartzman, Cerúndolo e Fognini vão às semis

O jovem tenista espanhol Carlos Alcaraz eliminou neste sábado nas quartas de final o italiano Matteo Berrettini, grande favorito ao título do Rio Open, no Rio de Janeiro.

O sexto do ranking mundial, finalista em Wimbledon-2021, se mostrou muito apático na quadra de saibro do Jockey Club Brasileiro, em parte devido à agressividade e acertos de seu adversário.

O espanhol de 18 anos venceu com parciais de 2-6, 6-2 e 2-6 em duas horas e dois minutos num jogo que foi interrompido durante quase duas horas devido à chuva, que afetou a programação desde quinta-feira.

"Agora é hora de descansar o que me resta e esperar por esta noite", disse Alcaraz, animado com a possibilidade de disputar pela primeira vez uma final de torneio ATP 500.

O espanhol, número 29 do ranking mundial, disputará a semifinal contra o italiano Fabio Fognini (38º), finalista em 2015 e que horas antes venceu o argentino Federico Coria (63º) sem grandes dificuldades, com parciais de 6-4 e 6-2.

A outra semifinal será o duelo entre os argentinos Diego Schwartzman (14º no ranking mundial) e Francisco Cerúndolo (100º) que venceram suas respectivas partidas neste sábado.

Sério candidato ao título de um torneio que venceu em 2018, Schwartzman teve dificuldades para derrotar o espanhol Pablo Andújar (74º), que deu trabalho ao aproveitar a falta de concentração do adversário na quadra principal do Jockey Club.

No entanto, o argentino conseguiu impor sua categoria e o derrotou por 7-6, 4-6 e 6-4 em uma partida de três horas e 33 minutos que deveria ter sido disputada na sexta-feira, mas foi adiada devido às chuvas que alteraram o programação de quinta e sexta-feira da principal competição de tênis da América do Sul.

"Quando você ganha uma partida tão longa, difícil, sem erros (...) é uma grande emoção. Espero que a ATP me dê tempo para descansar", disse o tenista de 29 anos.

"El Peque" agora vai lutar por uma vaga na final contra seu compatriota, a quem derrotou na sexta-feira da semana passada nas quartas de final do ATP 250 Open de Buenos Aires.

Cerúndolo chega motivado por ter conseguido o melhor resultado de sua carreira neste sábado: a classificação para as semifinais.

"Cisco", de 23 anos, venceu de virada o sérvio Miomir Kecmanovic (70º), de 22, em partida disputada simultaneamente em outra quadra de saibro.

Apesar de ter começado perdendo por 7-5, o argentino se recuperou no segundo e terceiro sets (2-6 e 4-6) e triunfou após duas horas e 17 minutos de jogo.

As finais de simples e duplas do torneio de tênis mais importante da América do Sul serão disputadas no domingo.

--- Resultados da 6ª jornada do Rio Open:

- Simples masculino (quartas de final):

Fabio Fognini (ITA) x Federico Coria (ARG) 6-4, 6-2

Francisco Cerúndolo (ARG) x Miomir Kecmanovic (SRB) 5-7, 6-2, 6-4

Diego Schwartzman (ARG) x Pablo Andújar (ESP) 7-6, 4-6, 6-4

Carlos Alcaraz (ESP/N.7) x Matteo Berrettini (ITA/N.1) 6-2, 2-6, 6-2

