Ucrânia e separatistas pró-Rússia trocam acusações sobre novos bombardeios

O exército ucraniano e os separatistas pró-Rússia trocaram acusações nesta sexta-feira (18) sobre novos bombardeios no leste do país que violam o cessar-fogo em vigor nesta região marcada por um conflito desde 2014.

Os ataques acontecem em um momento de grande tensão por uma possível invasão russa do país.

As autoridades ucranianas, que na quinta-feira informaram o bombardeio de uma creche na região - que não provocou vítimas -, citaram 20 violações do cessar-fogo por parte dos separatistas pró-Rússia. Ao mesmo tempo, os insurgentes pró-Moscou relataram 27 disparos por parte do exército ucraniano nas últimas horas.

