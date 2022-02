Talvez Brasil esteja do lado oposto ao da maioria, diz Casa Branca sobre Rússia

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki foi questionada nesta sexta-feira, 18, sobre o fato de que o presidente da do Brasil, Jair Bolsonaro, expressou "solidariedade" ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante visita nesta semana ao país. Em sua resposta, ela realizou críticas ao regime russo e considerou que a grande maioria da comunidade internacional concorda com os EUA nesta avaliação.

Jen Psaki fez a ressalva de que não havia falado sobre a declaração do líder brasileiro com o presidente norte-americano, Joe Biden, mas prosseguiu: "O que diria é que a grande maioria da comunidade global está unida em sua visão compartilhada de que invadir outro país, tentar tomar parte de suas terras e aterrorizar seu povo certamente não está alinhado com os valores globais, então talvez o Brasil esteja do outro lado de onde está a maioria da comunidade global."

