Sete em cada dez latino-americanos apoiam a integração regional

A pandemia de covid-19 alterou os fluxos de pessoas, bens, serviços e capital no mundo, mas não mudou a percepção positiva sobre a integração regional na América Latina, onde sete em cada dez a apoiam, revelou nesta sexta-feira (18) o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

"A vocação integracionista permanece intacta, mesmo em tempos de crises pandêmicas sanitárias e econômicas desafiadoras", concluiu o informe do BID, intitulado "La voz latinoamericana", realizado em aliança com o instituto de pesquisas Latinobarómetro.

Segundo o informe, o apoio dos latino-americanos à integração regional permaneceu nos mesmos níveis da medição de 2018, apesar da pronunciada disrupção provocada pela pandemia.

O Uruguai se destaca como o país que mostra o maior nível de apoio dos cidadãos a se integrarem aos países da região (89%), seguido de El Salvador (84%), e República Dominicana, Venezuela, Paraguai e Costa Rica, com um apoio superior a 75%. A favorabilidade é alta inclusive entre os países que registram menor apoio, como Guatemala (60%), Nicarágua (62%) e Chile (63%).

As taxas mais elevadas de apoio se observam entre os homens, as pessoas com até 45 anos, as de renda mais alta e as que têm nível superior.

Por outro lado, 56% dos latino-americanos avaliam positivamente os acordos comerciais em vigor com outros países da região, com a América Central aparecendo com a sub-região onde mais cidadãos consideram positivo o impacto destes tratados (61%). O país mais satisfeito com a integração centro-americana é El Salvador.

Por outro lado, 54% dos latino-americanos consideram que o investimento estrangeiro direto é benéfico para seu país e apenas 15% acreditam que é prejudicial.

O informe também mostra descobertas em termos de integração e imigração.

Embora sete em cada dez latino-americanos apoiem a integração regional, apenas cinco em cada dez consideram positivo receber cidadãos de outros países da América Latina e do Caribe.

O Uruguai é o país mais favorável à imigração regional (72%), seguido por El Salvador e República Dominicana (62%). Os países menos favoráveis a receber cidadãos de outros países são Guatemala (30%), Colômbia (34%), e Bolívia e Peru (37%).

Segundo o informe, 92% da população latino-americana utiliza as redes sociais, mas apenas 23% optam pelo comércio eletrônico. A Argentina se destaca pela penetração das compras on-line, prática adotada por 55% da população.

Os resultados do estudo se baseiam em mais de 20.000 entrevistas realizadas em 2020 e concluídas em 2021 com cidadãos de 18 países da América Latina e do Caribe.

