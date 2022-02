Rússia realizou 'a maior concentração de tropas desde o fim da Guerra Fria (Stoltenberg)

A Rússia realizou em sua fronteira com a Ucrânia "a maior concentração de tropas desde o fim da Guerra Fria na Europa" e estaria em condições de invadir o país vizinho, afirmou nesta sexta-feira (18) o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

"Não há nenhuma dúvida de que estamos diante da maior concentração de tropas desde o fim da Guerra Fria na Europa" e de que a Rússia "poderia passar ao ataque sem qualquer forma de advertência", disse Stoltenberg à emissora de televisão alemã ZDF.

Um alto funcionário americano estimou que a Rússia contava com 190.000 efetivos nas imediações da Ucrânia e em seu território, incluindo as forças separatistas ucranianas. Até agora, falava-se de 150.000 efetivos nas fronteiras do país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os enfrentamentos se multiplicaram nesta sexta no leste da Ucrânia, onde separatistas ordenaram a evacuação dos civis para a Rússia, aumentando os temores de que o presidente russo, Vladimir Putin, esteja concluindo os preparativos para ordenar a invasão da antiga república soviética.

O presidente americano, Joe Biden, celebrará uma videoconferência com os presidentes de vários países europeus e da Otan e tem previsto dar declarações por volta das 18h de Brasília.

mfp-hmn/js/eg/mvv

Tags