Rússia planeja exercícios militares neste sábado em meio a impasse com Ucrânia

Segundo o ministério, as manobras para avaliar o nível de preparação dos militares russos e a confiabilidade de seu arsenal nuclear já haviam sido planejadas há algum tempo

A Rússia anunciou nesta sexta-feira (18) que suas forças estratégicas conduzirão amplos exercícios militares, destacando o poderio nuclear do país em meio a temores do Ocidente de que Moscou esteja se preparando para invadir a Ucrânia. O Ministério de Defesa russo disse que o presidente Vladimir Putin irá pessoalmente supervisionar os exercícios, que acontecerão neste sábado (19) e envolverão múltiplos lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais e de cruzeiro.

Segundo o ministério, as manobras para avaliar o nível de preparação dos militares russos e a confiabilidade de seu arsenal nuclear já haviam sido planejadas há algum tempo. O gesto do Kremlin veio após o presidente dos EUA, Joe Biden, alertar nesta quinta-feira que a Rússia poderá invadir a Ucrânia em questão de dias.

A Rússia teria cerca de 150 mil soldados concentrados em áreas fronteiriças com a Ucrânia, mas Moscou insiste que não tem planos de invadir o país vizinho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Moscou conduz exercícios militares de suas forças nucleares estratégicas anualmente, mas as manobras de amanhã envolvem a Frota do Mar Negro, que fica na Crimeia, península que a Rússia anexou da Ucrânia em 2014. Fonte: Associated Press.

Tags