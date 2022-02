Pochettino defende Messi, "o melhor jogador do mundo"

O técnico argentino do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, assumiu nesta sexta-feira a defesa de Lionel Messi, muito criticado após sua partida decepcionante e seu pênalti perdido contra o Real Madrid na terça-feira (1-0) pela Liga dos Campeões.

"Leo Messi é o melhor jogador do mundo", afirmou Pochettino em entrevista coletiva. "Ele é o futebol. Se você quer explicar a alguém o que é futebol, você responde: 'é Leo Messi'".

Ativo no jogo, mas sem sorte em suas jogadas, Messi não foi decisivo no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões na última terça-feira. Perdeu uma clara oportunidade de colocar seu time à frente no segundo tempo, quando seu pênalti foi defendido pelo goleiro belga Thibaut Courtois (62).

De qualquer forma, isso não preocupa Pochettino: "Em nenhum caso perder um pênalti vai abalar sua confiança, é impossível", garantiu o técnico argentino.

"Estou feliz com seu envolvimento, ele foi muito bem contra o Real Madrid. Uma das razões pelas quais a equipe jogou bem é a sua capacidade de ler o jogo".

Mas Messi, longe de seu melhor nível desde sua chegada a Paris, foi alvo de críticas de vários meios de comunicação após a partida contra a equipe 'merengue'.

