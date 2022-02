PRINCIPAIS NOTÍCIAS

UCRÂNIA EUA RÚSSIA CONFLITO: Novos bombardeios no leste da Ucrânia aumentam o temor de invasão russa

BRASIL INUNDAÇÕES: Chuva volta a afetar Petrópolis; balanço de mortes sobe

=== UCRÂNIA EUA RÚSSIA CONFLITO ===

STANYTSIA LUGANSKA:

Novos bombardeios no leste da Ucrânia aumentam temor de invasão russa

O leste da Ucrânia foi cenário de novos bombardeios, nesta sexta-feira (18), com direito a troca de acusações entre o Exército de Kiev e separatistas pró-Rússia, o que aumenta a tensão na região e, aos olhos dos países ocidentais, os riscos de uma invasão russa.

(Ucrânia Rússia conflito diplomacia EUA, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

MOSCOU:

Rússia anuncia mais retiradas de tropas da fronteira com a Ucrânia

A Rússia anunciou nesta sexta-feira (18) que iniciou a retirada de mais tanques da fronteira ucraniana e de aviões bombardeiros da anexada península da Crimeia, em um momento de grande tensão, no qual os países ocidentais temem um ataque à Ucrânia.

(Rússia política Ucrânia Alemanha, 470 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

EUA revela informações sobre Rússia em estratégia arriscada para evitar invasão da Ucrânia

O governo dos Estados Unidos normalmente mantém informações de inteligência em segredo, mas ao revelar os detalhes dos planos militares da Rússia, espera desta vez evitar uma invasão da Ucrânia.

(EUA conflito Rússia diplomacia inteligência política espionagem Ucrânia, 730 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

Reconhecer os separatistas da Ucrânia, uma possível aposta explosiva da Rússia

A ameaça da Rússia de reconhecer os territórios separatistas no leste da Ucrânia constitui uma faca de dois gumes, capaz de forçar a retomada do processo de paz ou destruí-lo para sempre.

(EUA UE conflito Rússia diplomacia paz Ucrânia, 680 palavras, já transmitida)

=== BRASIL INUNDAÇÕES ===

PETRÓPOLIS:

Chuva volta a cair em Petrópolis, que continua somando mortos pelo temporal

A cidade serrana de Petrópolis amanheceu nesta sexta-feira (18) com uma forte chuva, três dias após um temporal histórico que deixa ao menos 118 mortos e cobriu bairros inteiros de lama, sob a qual ainda há desaparecidos.

(Brasil inundações clima)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

O cobiçado voto latino nos Estados Unidos

Se os números têm poder político, os latinos estão com sorte nos Estados Unidos. Mais de 11 milhões votarão em novembro nas eleições de meio de mandato (as "midterms"), de acordo com a NALEO.

(EUA eleições política AmLat, 770 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Tempestade Eunice atinge o Reino Unido e coloca Europa em alerta

A London Eye, a roda gigante icônica de Londres, foi fechada nesta sexta-feira (18) e vários voos e trens cancelados devido à tempestade Eunice, que atingiu o Reino Unido e a Irlanda com grande violência e colocou o norte do continente europeu em alerta.

(GB meteorologia tempestade transporte aviação seguros)

-- ÁSIA

SHOKAK:

Menino preso durante três dias em poço no Afeganistão morre após resgate

O menino de cinco anos preso desde terça-feira em um poço seco profundo no sudeste do Afeganistão morreu nesta sexta-feira (18), pouco depois de ser retirado do local com vida pelas equipes de resgate.

(Afeganistão infância emergência acidente, 530 palavras, já transmitida)

SEUL:

Na Coreia do Sul, ciberespaço tóxico e violento leva vítimas ao suicídio

"Feminista que odeia os homens", "doente", "você devia virar comida para cachorro". A ativista Kim Ju-Hee suporta todo o tipo de insulto e assédio no ciberespaço da Coreia do Sul, que levam, impunemente, cada vez mais vítimas ao suicídio.

(Mulheres CoreiaSul assédio internet, 820 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

UE denuncia China na OMC por impedir que empresas europeias defendam suas patentes

A União Europeia apresentou, nesta sexta-feira (18), uma queixa à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a China, acusando o gigante asiático de impedir que empresas europeias de tecnologia recorram a tribunais estrangeiros para defender suas patentes.

(UE justiça telecomunicações China comércio, 410 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

Airbnb na mira na China por aluguéis em Tibete e Xinjiang

O sólido crescimento na China do Airbnb, patrocinador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, está em parte vinculado aos 700 aluguéis turísticos que a plataforma oferece no Tibete e em Xinjiang, onde a China é acusada de violar direitos humanos.

(China hotel 2022 direitos turismo Oly serviços, 630 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

GENEBRA:

OMS: seis países africanos receberão tecnologia para produzir vacinas de RNAm

Seis países africanos foram selecionados para criar centros de produção de vacinas de RNAm no continente, que tem acesso limitado às doses anticovid, anunciou nesta sexta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

(África pandemia OMS vírus vacinas farmacologia política, 410 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Começa Semana de Moda de Londres, sem Burberry e Beckham

A Semana de Moda de Londres começa nesta sexta-feira (18) com cinco dias de desfiles de suas coleções outono/inverno 2022, com as ausências de Burberry e Victoria Beckham, que deixam o protagonismo para estilistas emergentes, como o espanhol Javier Aparici.

(GB moda, 660 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

LONDRES:

'Nunca disse que ia parar', afirma Lewis Hamilton sobre carreira na F1

"Eu nuncia disse que iria parar, eu amo o que eu faço", afirmou nesta sexta-feira (18) o britânico Lewis Hamilton, que perdeu o título para Max Verstappen no último e polêmico Grande Prêmio de Fórmula 1 de 2021, durante a apresentação do novo carro da Mercedes.

(Auto Mundial GBR F1, 540 palavras, já transmitida)

