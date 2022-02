Manter o Leeds na Premier League é uma "obrigação", diz Bielsa

O técnico argentino Marcelo Bielsa afirmou que as lesões no Leeds não são desculpa para sua temporada ruim e que o clube tem a "obrigação" de permanecer na Premier League.

O Leeds terminou em um honroso nono lugar no ano passado em seu retorno à Premier após uma ausência de 16 anos da elite do futebol inglês, mas seu desafio nesta temporada é o de se manter.

As lesões pesaram na equipe de Bielsa, especialmente as dos jogadores da seleção da Inglaterra, Kalvin Phillips e Patrick Bamford, e do capitão Liam Cooper.

A permanência é "uma obrigação", sentenciou Bielsa nesta sexta-feira. "As lesões não justificam a temporada que estamos tendo", acrescentou o técnico de 66 anos, que chegou ao Leeds em 2018 e não quis comentar se esta é sua última temporada no comando da equipe.

O Leeds, em 15º lugar antes de receber o Manchester United no domingo, tem uma vantagem de seis pontos em relação à zona de rebaixamento.

