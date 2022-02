Juventus fica no empate (1-1) no dérbi contra o Torino pela Serie A

Com um gol de Andrea Belotti o aguerrido Torino conseguiu empatar (1-1) em sua visita à Juventus no clássico de Turim, nesta sexta-feira, na abertura da 26ª rodada da Serie A.

A quatro dias do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Villarreal, a 'Juve' (4ª) não pôde contar desta vez com o faro de gol do seu novo artilheiro Dusan Vlahovic, que foi neutralizado nesta sexta, nem com o do argentino Paulo Dybala, que pediu para ser substituído após sentir dores no início do segundo tempo.

Quando Dybala foi substituído, lesionado após uma pancada na perna esquerda (aos 53 minutos), a Juventus parecia dominar a situação, já que tinha aberto o placar aos 13 minutos com uma cabeçada de Matthijs De Ligt.

Belotti empatou o jogo aos 62 minutos, após um cruzamento de Josip Brekalo, e foi o protagonista após ser titular pela primeira vez desde o final de novembro, quando sofreu uma lesão na coxa.

O Torino (10º) foi assim recompensado pelo bom jogo diante de uma Juventus que não se sentia à vontade.

Apesar de prolongar a invencibilidade (agora 12 jogos), a Juventus sentiu falta dos lesionados Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini na defesa, e perdeu boas chances no início da partida com Adrien Rabiot (11) e Álvaro Morata (23).

Esse empate pode ser aproveitado pela Atalanta (5ª), que agora está três pontos atrás da Juventus e pode somar pontos na luta pelo quarto lugar, caso vença a Fiorentina (8ª) no domingo.

O líder AC Milan visita a lanterna Salernitana neste sábado.

Antes dos jogos deste fim de semana, o Milan está um ponto à frente da Inter de Milão, que recebe o Sassuolo (12º) no domingo.

--- Jogos da 26ª rodada da Serie A italiana (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Juventus - Torino 1 - 1

- Sábado:

(11h00) Sampdoria - Empoli

(14h00) Roma - Hellas Verona

(16h45) Salernitana - Milan

- Domingo:

(08h30) Fiorentina - Atalanta

(11h00) Unione Venezia - Genoa

(14h00) Inter - Sassuolo

(16h45) Udinese - Lazio

- Segunda-feira:

(15h00) Cagliari - Napoli

(17h00) Bologna - Spezia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 55 25 17 4 4 50 26 24

2. Inter 54 24 16 6 2 55 20 35

3. Napoli 53 25 16 5 4 46 17 29

4. Juventus 47 26 13 8 5 38 23 15

5. Atalanta 44 24 12 8 4 46 29 17

6. Lazio 42 25 12 6 7 52 39 13

7. Roma 40 25 12 4 9 42 32 10

8. Fiorentina 39 24 12 3 9 43 34 9

9. Hellas Verona 36 25 10 6 9 47 40 7

10. Torino 33 25 9 6 10 32 26 6

11. Empoli 31 25 8 7 10 38 48 -10

12. Sassuolo 30 25 7 9 9 41 44 -3

13. Bologna 28 24 8 4 12 29 40 -11

14. Spezia 26 25 7 5 13 27 46 -19

15. Udinese 24 23 5 9 9 30 40 -10

16. Sampdoria 23 25 6 5 14 33 42 -9

17. Unione Venezia 21 24 5 6 13 22 43 -21

18. Cagliari 21 25 4 9 12 25 46 -21

19. Genoa 15 25 1 12 12 21 46 -25

20. Salernitana 13 23 3 4 16 17 53 -36

