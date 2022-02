Justiça indiana condena 38 pessoas à morte por atentados de 2008

Um tribunal indiano condenou nesta sexta-feira (18) à pena de morte 38 pessoas pelos atentados de 2008 na cidade de Ahmedabad, região oeste do país, que deixaram 56 vítimas fatais e mais de 200 feridos.

No dia 8 de fevereiro, o tribunal considerou 49 réus culpados pelos ataques coordenados que aconteceram em locais muito movimentados da cidade, a maior do estado de Gujarat.

"O juiz especial A R Patel decretou a pena de morte para 38 dos 49 condenados", anunciou o promotor especial Amit Patel. "Onze condenados receberam sentenças de prisão perpétua", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um grupo autodenominado 'Indianos Mujahedines' assumiu a responsabilidade pelo ataque, que definiu como um ato de vingança por conflitos religiosos em 2002 no mesmo estado e que deixaram quase 1.000 mortos.

Quase 80 pessoas foram acusadas pelos atentados, mas 28 foram absolvidas, segundo o promotor Amit Patel.

Os condenados foram considerados culpados de assassinato e conspiração criminosa, explicou.

O julgamento gigantesco durou quase uma década devido ao complexo sistema jurídico indiano. Mais de 1.100 testemunhas foram ouvidas e vários atrasos foram registrados no processo.

Durante o período, a polícia evitou mais de 10 tentativas de fuga dos acusados da prisão - vários tentaram cavar túneis em suas celas com pratos de comida.

Ahmedabad foi o epicentro em 2002 de distúrbios religiosos que provocaram a morte de quase 1.000 pessoas, a maioria muçulmanas.

Em 2008, a Índia foi cenário de vários ataques com bombas reivindicados pelo grupo 'Indianos Mujahedines', com dezenas de pessoas assassinadas na capital Nova Délhi e na cidade turística de Jaipur.

Em novembro do mesmo ano, 166 pessoas morreram em um atentado coordenado de homens armados com explosivos em hotéis e outros locais de Mumbai, um ataque que as autoridades atribuíram a militantes paquistaneses.

str/abh/stu/leg/dbh/mar/fp

Tags