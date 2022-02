Juiz decide que Trump pode ser processado por ataque ao Capitólio

O ex-presidente americano Donald Trump pode ser processado por seu papel no ataque ao Capitólio realizado por um grupo de apoiadores, decidiu um juiz nesta sexta-feira, determinando que o republicano não goza de imunidade presidencial nesse caso.

Trump é alvo de vários processos por parte de funcionários eleitos e da polícia, que o acusam de ser diretamente responsável pela violência de seus apoiadores quando invadiram o Capitólio, em 6 de janeiro de 2021.

Um juiz da cidade de Washington decidiu que as denúncias eram admissíveis, por considerar que as ações de Trump naquele dia foram "atos não oficiais, que se referem inteiramente a seus esforços para permanecer no cargo para um segundo mandato", o que, segundo o juiz, não entra no âmbito da imunidade presidencial.

"Negar a imunidade presidencial a partir de danos civis não é pouca coisa", escreveu o juiz Amit Mehta em suas recomendações, de 112 páginas. "A corte compreende muito bem a gravidade de sua decisão."

O juiz também disse que o discurso de Trump diante de milhares de apoiadores reunidos em Washington antes do ataque poderia "razoavelmente" ser percebido como "um chamado a uma ação coletiva".

O papel do ex-presidente também é examinado pelo Comitê Seleto da Câmara dos Representantes, que tem em seu poder centenas de páginas com registros, mensagens de texto e depoimentos que Trump tentou esconder, segundo o chefe da investigação. O bilionário republicano chamou a investigação de uma "caça às bruxas".

