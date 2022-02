Incêndio em navio na Grécia com quase 300 pessoas a bordo deixa 11 desaparecidos

Pelo menos 11 pessoas estão desaparecidas e duas ainda continuam presas nesta sexta-feira(18) em uma embarcação italiana que pegou fogo no mar Jônico entre a Grécia e a Albânia, com mais de 270 passageiros resgatados, segundo as autoridades gregas.

"Uma operação está em andamento para localizar onze passageiros desaparecidos", disse a Guarda Costeira grega em comunicado.

O incêndio deflagrou por volta das 04h00 (05h00 no horário de Brasília) quando o "Euroferry Olympia", da empresa italiana Grimaldi, se encontrava ao largo da ilha de Ereikousa, perto de Corfu, entre a Grécia e a Albânia, disse a mesma fonte à AFP.

Dois motoristas, um turco e um búlgaro, ainda estavam presos no porão reservado para veículos depois de pedirem ajuda. Um helicóptero Super Puma foi enviado para ajudá-los, disse um oficial da guarda costeira à AFP.

Das quase 290 pessoas a bordo, incluindo 51 tripulantes italianos e gregos, 278 foram resgatados e transferidos para um porto próximo na ilha de Corfu, disse a Guarda Costeira, que atuou com uma patrulha militar italiana.

Dez deles foram hospitalizados com problemas respiratórios e ferimentos leves, segundo a mesma fonte.

Entre os resgatados estava um imigrante clandestino, cuja presença gera temores de que possa haver mais passageiros na balsa. Os migrantes costumam embarcar em balsas da Grécia para a Itália.

A balsa fez sua viagem entre o porto grego de Igumenitsa (noroeste) e o porto italiano de Brindisi (leste).

A lista de passageiros inclui 127 búlgaros, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Bulgária, 24 turcos, segundo a televisão turca NTV, e 21 gregos, segundo o canal ERT.

"O navio está queimando de cima a baixo", disse o socorrista grego Yiorgos Glikofridis.

"Há muita fumaça e a visibilidade é baixa. Não é possível ver nenhum movimento no convés, apenas chamas", disse ele à ERT. Segundo a Guarda Costeira grega, levará várias horas para controlar a situação.

O fogo pode ter começado em um caminhão estacionado nos porões reservados para veículos, disse o comandante da balsa à equipe de resgate italiana, segundo a agência Ansa.

O incêndio teria sido declarado na garagem nº 3, onde estavam 153 veículos comerciais e 32 carros, disse o grupo Grimaldi.

"Não houve derramamento de combustível no mar e a estabilidade do navio não parece estar comprometida", disse a empresa italiana em comunicado.

"As chamas eram gigantescas, havia pânico a bordo", disseram alguns passageiros aos militares italianos.

"O capitão do navio, quando descobriu o incêndio, percorreu as cabines e reuniu os passageiros em um único convés, depois ordenou que o navio fosse abandonado", disse à Ansa o comandante da patrulha Felice Lodovico Simone Cicchetti.

A balsa, construída em 1995, partiu pouco antes das 2:00 da manhã, hora local (23:00 GMT) e o incêndio ocorreu quase duas horas após a partida, segundo a ERT. "Estávamos dormindo quando fomos alertados de que havia um incêndio", disse um passageiro.

"Nós nos vestimos em um segundo e subimos no convés onde nos deram coletes salva-vidas", acrescentou, contatado por telefone pela ERT.

As autoridades enviaram barcos de patrulha e rebocadores para o local, auxiliados por uma fragata e dois helicópteros, além de barcos de pesca que operam na área.

O último incêndio em embarcações nesta parte do Mediterrâneo ocorreu em dezembro de 2014 no Norman Atlantic, de bandeira italiana, que navegava de Patras, na Grécia, para Ancona, na Itália. Treze pessoas morreram, incluindo nove passageiros.

