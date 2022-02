Hong Kong se prepara para realizar testes de detecção de covid a todos os seus habitantes

As autoridades de Hong Kong "preparam planos" para submeter os 7,5 milhões de habitantes da cidade a um teste obrigatório de covid-19, anunciou nesta sexta-feira (18) a chefe do Executivo do território, Carrie Lam.

"Uma das medidas que estamos preparando, e que estamos preparando com muita seriedade, é um teste universal obrigatório", disse Lam em entrevista coletiva, falando de uma "situação crítica" na cidade.

Tendo registado pouco mais de 12.000 casos de covid-19 nos primeiros dois anos da pandemia à custa de um isolamento severo, Hong Kong enfrenta atualmente uma progressão exponencial do vírus ligada à variante ômicron altamente contagiosa.

Mais de 11.000 novos casos foram registrados apenas nesta sexta-feira, depois de 12.000 na quinta-feira, e o sistema hospitalar está completamente sobrecarregado.

Testes em massa da população são praticados rotineiramente na China continental, cujas autoridades observam uma política de "covid zero" que às vezes os leva confinar cidades inteiras por semanas.

No entanto, Lam descartou a possibilidade de confinar Hong Kong, uma medida difícil de aplicar numa cidade cuja densidade populacional é uma das mais altas do mundo e onde a habitação é muitas vezes escassa e partilhada.

