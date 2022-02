Hong Kong adia definição do próximo chefe do Executivo por covid-19

A nomeação do próximo chefe do Executivo de Hong Kong, prevista inicialmente para março, foi adiada para 8 de maio após o aumento de casos de covid-19 no território, anunciou o governo local.

"Esta situação se deve ao fato de Hong Kong enfrentar a situação mais grave desde o início da pandemia, há dois anos. É uma situação crítica", disse a atual chefe do Executivo da cidade, Carrie Lam, em uma entrevista coletiva.

O titular do cargo de chefe do Executivo de Hong Kong, ex-colônia britânica devolvida à China em 1997, é nomeado por um seleto comitê de pessoas leais ao governo chinês. O processo deve começar no domingo e no momento ninguém sabe se Lam, que governa a cidade desde 2017, buscará o segundo mandato.

Hong Kong enfrenta um aumento expressivo dos casos de covid-19 devido à variante ômicron, depois de registrar pouco mais de 12.000 casos nos dois primeiros anos de pandemia graças às restrições severas.

Nesta sexta-feira, mais de 11.000 contágios foram registrados em 24 horas, após 12.000 na quinta-feira, e o sistema hospitalar está saturado.

