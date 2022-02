França e Alemanha instam a Rússia a conter separatistas ucranianos

França e Alemanha urgiram nesta sexta-feira (18) a Rússia a usar sua influência com os separatistas do leste da Ucrânia a fim de "incentivar a moderação e contribuir com uma desescalada" na região.

Os chefes da diplomacia alemã e francesa, respectivamente Annalena Baerbock e Jean-Yves Le Drian, destacam em um comunicado sua "preocupação" com "a multiplicação das violações do cessar-fogo" e o risco de que ocorram "incidentes que sirvam de pretexto para uma escalada militar".

