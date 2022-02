Fórum com a extrema-direita espanhola provoca tumultos em Bogotá

Um fórum anticomunista em Bogotá, com delegados do partido de extrema-direita espanhol Vox, provocou confrontos entre policiais e manifestantes que atiraram pedras no hotel onde acontecia o evento nesta sexta-feira (18).

"Diante de um encontro agendado e pacífico (...) vêm pessoas que nos procuram para falar sobre este novo comunismo atirando pedras", disse à AFP o deputado do Vox Víctor González, um dos participantes do chamado Fórum de Madri.

Organizado por essa formação política, o evento acontece neste fim de semana com a ajuda de apoiadores da direita na Colômbia, Peru, Chile, Venezuela, dissidentes cubanos, entre outros.

Segundo González, o fórum busca "lutar contra o comunismo" na América Latina.

Cerca de cem manifestantes com bandeiras antifascistas se concentraram desde a manhã em frente ao hotel no norte de Bogotá, vigiados por policiais com escudos.

Antes do meio-dia, homens encapuzados atiraram pedras quebrando várias janelas da fachada. A tropa de choque atuou em seguida, com bombas de efeito moral. Alguns manifestantes foram presos e um policial ficou ferido no braço.

"Acho desrespeitoso que um grupo de extrema-direita venha se reunir com os paramilitares na Colômbia", disse um manifestante algemado pela polícia.

"Eles são nazistas!", acrescentou o jovem.

Após os tumultos, o deputado do Vox Hermann Tertsch, um dos palestrantes, culpou os "grupos comunistas" e a "comitiva de Gustavo Petro", ex-guerrilheiro e senador de esquerda que lidera as intenções de voto para as eleições presidenciais na Colômbia em maio.

Levantando uma das pedras atiradas pelos manifestantes, Tertsch exclamou: "Esses são os argumentos de Petro".

