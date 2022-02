Fed ratifica novas regras de investimento para diretores

O Federal Reserve (Fed) anunciou nesta sexta-feira que seu comitê de política monetária aprovou por unanimidade regras que restringem drasticamente a atividade de autoridades do banco no mercado de ações.

A maioria dessas regras foi divulgada em outubro, após revelações de lucros obtidos por executivos do banco, o que gerou protestos e demissões. Autoridades do Fed, no entanto, anunciaram em entrevista coletiva que a regulamentação ratificada hoje é ainda mais restritiva.

"Além das amplas proibições anunciadas em outubro, as regras anunciadas hoje vão além nas restrições a investimentos em criptomoedas, commodities e outras classes de ativos e tipos de transação", detalhou um funcionário, afirmando que as regras são "completas e rigorosas": "Elas colocam o Fed na vanguarda em matéria de normas e práticas entre os principais bancos do mundo."

As normas, que se aplicam a funcionários do alto escalão do Fed e aos membros do seu conselho administrativo, compreendem principalmente proibições na área de investimentos e novas exigências envolvendo os avisos e aprovação prévia de transações.

O objetivo da nova regulamentação é que o público tenha confiança na imparcialidade e integridade do Comitê, "evitando conflitos de interesse", explicou o Fed. As compras e vendas ficam proibidas durante os períodos de maior tensão nos mercados financeiros.

A nova normativa completa a já existente, que proibia autoridades do Fed de possuir ações bancárias e títulos do Tesouro, bem como de realizar transações financeiras durante os períodos de proibição, ou seja, durante reuniões do comitê de política monetária, que decide sobre os juros.

