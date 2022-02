Estado francês acionista sai em resgate das 'joias' do país

O ano de 2022 será de grandes manobras para o Estado francês acionista, que ofereceu apoio ao grupo do setor elétrico EDF e se prepara para resgatar também a Air France-KLM, duas "joias da coroa" do país.

O governo francês anunciou nesta sexta-feira que o Estado irá contribuir com 2,1 bilhões de euros para um aumento de capital de 2,5 bilhões decidido pela EDF, da qual detém 84% das ações. "O objetivo é permitir à EDF que recupere suas contas, que possa reinvestir no futuro", justificou o ministro da Economia, Bruno Le Maire.

O governo também se prepara para ajudar a Air France-KLM, outra grande empresa do país, que enfrenta dificuldades devido aos efeitos da pandemia no setor aéreo. A companhia aérea reduziu seu prejuízo no ano passado, mas se declarou disposta a lançar uma nova operação de recapitalização, de até 4 bilhões de euros, para consolidar suas contas.

"Estaremos sempre ao lado da Air France, como estivemos desde o início desta crise", assinalou Bruno Le Maire nesta sexta-feira à rádio RTL.

- Custos significativos -

Para a EDF, assim como para a Air France-KLM, a ajuda do Estado é indispensável para uma recuperação financeira. "Há uma estratégia econômica por trás de tudo isso, é a estratégia de apoiar as joias industriais francesas", declarou Le Maire, que lembrou o apoio do Estado à Renault por meio de um empréstimo durante a crise.

"É indispensável que as empresas possam reconstituir seus fundos próprios a um nível que lhes permita se refinanciarem nos mercados", ou seja, ante investidores privados, explicou-se em Bercy, sede do Ministério da Economia francês.

Embora os montantes sejam elevados, esses financiamentos não geram polêmica para o Estado, que outorgou-se margens de manobra orçamentárias importantes desde 2020. Para 2022, o governo francês previu até 7 bilhões de euros para operações em capital, segundo documentos orçamentários divulgados no outono.

A Agência de Participações do Estado (APE), que gerencia a participação pública em grandes empresas, prepara para o Executivo que sairá das eleições presidenciais de abril uma evolução de sua doutrina, para levar em conta as dificuldades das empresas que espera ajudar.

Em relatório divulgado neste mês, o Tribunal de Contas francês, no entanto, manifestou preocupação com os "custos que irão pesar" sobre a APE devido "às necessidades de recapitalização causadas pela crise sanitária": "Os efeitos da crise nas participações gerenciadas pela APE podem ser significativos", advertiu.

