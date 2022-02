Elche vence Rayo Vallecano de virada (2-1) com gols argentinos

O Elche (13º) reagiu e conseguiu vencer o Rayo Vallecano (11º) por 2 a 1 de virada no fim nesta sexta-feira no primeiro jogo da 25ª rodada da Liga espanhola.

O Rayo abriu o placar no estádio Martínez Valero aos 52 minutos, com um chute de pé esquerdo de Fran García. O argentino Guido Carrillo empatou para o Elche aos 76 e o gol da vitória veio dos pés de outro argentino, Ezequiel Ponce (83), que driblou Luca Zidane e definiu com perfeição após uma assistência de Pere Mila.

Na classificação, o Elche soma agora 29 pontos, e se afastou provisoriamente do perigo abrindo nove pontos em relação à zona de rebaixamento.

Já o Rayo tem 31 pontos e continua em décimo primeiro, na parte tranquila da tabela.

A 25ª rodada continua neste sábado com quatro jogos, incluindo o do líder, o Real Madrid, que recebe o Alavés (18º) com o objetivo de se reerguer após a derrota por 1 a 0 fora de casa para o Paris Saint-Germain, na terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O gigante da capital chega a esta rodada com uma vantagem de 4 pontos sobre o segundo, o Sevilla, que visita o Espanyol (14º) no domingo.

Já o Barcelona (4º) defende a sua posição na 'zona da Champions' no domingo em sua visita ao Valencia (12º).

--- Jogos da 25ª rodada da LaLiga espanhola (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Elche - Rayo Vallecano 2 - 1

- Sábado:

(10h00) Granada - Villarreal

(12h15) Osasuna - Atlético de Madrid

(14h30) Cádiz - Getafe

(17h00) Real Madrid - Alavés

- Domingo:

(10h00) Espanyol - Sevilla

(12h15) Valencia - Barcelona

(14h30) Betis - Mallorca

(17h00) Athletic Bilbao - Real Sociedad

- Segunda-feira:

(17h00) Celta Vigo - Levante

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 54 24 16 6 2 48 20 28

2. Sevilla 50 24 14 8 2 36 16 20

3. Betis 43 24 13 4 7 45 29 16

4. Barcelona 39 23 10 9 4 38 27 11

5. Atlético de Madrid 39 24 11 6 7 42 34 8

6. Real Sociedad 38 23 10 8 5 24 21 3

7. Villarreal 36 24 9 9 6 38 23 15

8. Athletic Bilbao 34 24 8 10 6 25 21 4

9. Osasuna 32 24 8 8 8 25 27 -2

10. Celta Vigo 31 24 8 7 9 28 25 3

11. Rayo Vallecano 31 24 9 4 11 28 29 -1

12. Valencia 30 24 7 9 8 36 38 -2

13. Elche 29 25 7 8 10 28 34 -6

14. Espanyol 28 24 7 7 10 29 34 -5

15. Mallorca 26 23 6 8 9 22 36 -14

16. Getafe 25 24 6 7 11 23 27 -4

17. Granada 24 24 5 9 10 26 36 -10

18. Alavés 20 24 5 5 14 19 39 -20

19. Cádiz 19 24 3 10 11 20 38 -18

20. Levante 14 24 2 8 14 24 50 -26

