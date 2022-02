Desmantelada grande rede de narcotráfico com tentáculos no Brasil, Paraguai e Espanha

Cerca de 30 pessoas foram presas esta semana no Brasil e na Espanha em uma operação policial internacional destinada a desmantelar uma grande rede de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com tentáculos em vários países - anunciou a Europol nesta sexta-feira (18).

A rede transportava cocaína boliviana para a Europa.

A investigação envolveu a Polícia Federal brasileira, a Guarda Civil espanhola, a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai e autoridades americanas, sob coordenação da Europol.

Em um comunicado, a agência policial europeia informou que "a organização criminosa conseguia fazer vários envios de cocaína de várias toneladas para a Europa", com intervalos de poucos meses, graças a uma rede de distribuição sediada na Espanha.

A maioria das prisões aconteceu no Brasil, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Santos e Volta Redonda, e também houve sete detidos em Barcelona, no nordeste da Espanha.

A investigação revelou uma infraestrutura de produção na Bolívia, com linhas logísticas e de abastecimento no Brasil, no Paraguai e no Uruguai, relatou a Europol.

A cocaína era embarcada em contêineres marítimos, e as comunicações eram feitas via SKY ECC, um sistema de mensagens criptografadas usado por traficantes de drogas que foi suprimido em 2021. Também foi criada uma rede de empresas para possibilitar a importação e a lavagem de dinheiro.

A operação descobriu ainda uma rede de distribuição nas cidades espanholas de Barcelona e Valência (leste), encarregada de receber os carregamentos de cocaína e fazê-los circular no mercado europeu.

As autoridades brasileiras e espanholas interceptaram alguns desses carregamentos e identificaram várias empresas envolvidas na rede criminosa.

A investigação levou à apreensão de drogas, veículos, armas, dinheiro em espécie e bloqueio de contas bancárias.

Como parte desta investigação, desde setembro de 2020, autoridades belgas, brasileiras, italianas, holandesas e espanholas apreenderam 10 toneladas de cocaína e 1,85 milhão de euros (US$ 2 milhões), acrescentou a Europol.

