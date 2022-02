Comunicado do Business Wire :TANAAKK K.K.

A TANAAKK K.K. (Sede: Tóquio, Japão; diretor executivo: Shoichiro Tanaka, "TANAAKK") anunciou um compromisso inicial de US$ 100 milhões para o recém-lançado HITSERIES FUND investindo em startups de software como serviço (Software-as-a-Service, SaaS) internas da Fortune Global 500 e sua cadeia de suprimentos SaaS relacionada.

HISTÓRICO

Shoichiro Tanaka, sócio geral do HITSERIES FUND tem várias experiências de investimento internacional com um registro de IRR bastante maior em comparação com o Cambridge Associates LLC US Venture Capital Index® obteve 50,1% no ano fiscal de 2020. A TANAAKK criará o "HITSERIES LPS", fundo legítimo do Japão com Shoichiro Tanaka como investidor institucional qualificado: incorporando sob a regulamentação da "Lei de Parceria Limitada para Investimento (Lei n.º 90 de 3 de junho de 1998)". O HITSERIES LPS terá seu primeiro fechamento em junho de 2022. A TANAAKK convida investidores institucionais e indivíduos de alta renda (high net worth individuals, HNWIs) como sócios limitados do HITSERIES FUND até US$ 300 milhões.

O QUE É A HITSERIES

A HITSERIES acelera startups internas da Fortune Global 500 a atingirem US$ 100 milhões em novas receitas no período de cinco anos com uma combinação de DevOps (operações de desenvolvimento), RevOps (operações de receita) e EquityOps (operações de capital).

A HITSERIES inclui arquiteturas de referência, imagens de contêineres para início rápido e suporte prático da equipe de desenvolvedores da TANAAKK. A HITSERIES conta com uma ampla base de clientes Fortune Global 500 dos setores automotivo, de energia, petróleo, varejo, finanças, construção e logística.

ESTRATÉGIA DO FUNDO

Somente no Japão, há um gasto anual em P&D de US$ 190 bilhões, incluindo conglomerados e universidades nacionais. Mas devido ao ecossistema de capital de risco imaturo no Japão, é quase difícil dizer que a ciência e a tecnologia migraram suavemente para a inovação e a engenharia disruptiva no mundo.

O HITSERIES FUND investirá esse "ativo descontado" em despesas de P&D com um ticket de US$ 1 milhão a US$ 30 milhões. O investimento começa no Japão e sua cadeia de suprimentos na EMEA, APAC e AMÉRICAS. A TANAAKK oferece importantes benefícios para migrar os frutos de P&D em software como serviço (software-as-a-service, SaaS) escalável e nativo na nuvem.

Escritório de advocacia TANAAKK

O escritório de advocacia TANAAKK facilita a estrutura de capital correta, esquema de crescimento adequado, marcos e KPIs adequados desde o estágio inicial até o IPO da NASDAQ ou da Bolsa de Valores de Tóquio.

Sobre a TANAAKK

A TANAAKK fornece a HITSERIES, crescimento-como-serviço para startups da Fortune Global 500. Para mais informações, acesse www.tanaakk.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220217006000/pt/

Contato

Sobre este artigo: info@tanaakk.com +81 355338771 1F 2-3-2 Marunouchi Chiyoda Tokyo 100-0005 Japan Masayoshi Aoki, diretor de operações, advogado, TANAAKK K.K.

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

