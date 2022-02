Comunicado do Business Wire :Saudi Fund for Development

O Fundo Saudita para o Desenvolvimento (Saudi Fund for Development, SFD) inaugurou dois novos projetos de desenvolvimento no setor de água e habitação e lançou a pedra fundamental de um projeto no setor de transporte no Djibuti, no valor total de US$ 137 milhões.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20220218005139/pt/

CEO of SFD inaugurated a new project to supply clean drinking water in Djibouti (Photo - AETOSWire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante uma visita oficial à nação da África Oriental, o diretor executivo do Fundo Saudita para o Desenvolvimento, Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad, reuniu-se com o Presidente da República do Djibuti, Sua Excelência Ismail Omar Guelleh, para discutir os projetos financiados pelo SFD para o desenvolvimento econômico e social no valor de US$ 305 milhões desde 1982.

Como parte da visita, o Sr. Sultan bin Abdulrahman Al-Marshad e o primeiro-ministro do Djibuti, Sr. Abdoulkader Kamil Mohamed, inauguraram um novo projeto para fornecer água potável a 45 mil pessoas na província costeira de Obock. Financiado com uma doação de US$ 10 milhões fornecida pela Arábia Saudita por meio do SFD, ele envolverá a construção de 105 km de adutoras e oito caixas d'água para bombear água potável da região de Bissidiro.

O diretor executivo do SFD e o primeiro-ministro também lançaram uma pedra fundamental para a modernização de 60 km da estrada arterial Djibuti-Galafi, que foi originalmente financiada pela Arábia Saudita através do SFD, com US$ 120 milhões. A estrada fornece uma ligação econômica e comercial vital com seus países vizinhos.

Al-Marshad inaugurou ainda a construção do projeto de 120 unidades habitacionais com Sua Excelência Sra. Amina Abdi Aden, Ministra das Cidades, Urbanismo e Habitação. O projeto foi financiado com uma doação de US$ 7 milhões do governo saudita, fornecida por meio do SFD.

O primeiro-ministro do Djibuti agradeceu ao Reino da Arábia Saudita e ao SFD por seu compromisso com projetos de infraestrutura sustentável no Djibuti e por sua amizade contínua nas últimas quatro décadas. Ele reconheceu que o investimento fornecido deu uma contribuição crucial para o desenvolvimento e crescimento econômico e trouxe importantes benefícios sociais que levaram a uma maior prosperidade e estabilidade.

Falando na ocasião, o diretor executivo do SFD disse que a Arábia Saudita se orgulha de seus laços estreitos com o Djibuti: "O Fundo Saudita para o Desenvolvimento tem um histórico estabelecido no apoio a iniciativas econômicas e sociais sustentáveis em nações em desenvolvimento. Temos o prazer de fornecer apoio socioeconômico contínuo aos nossos irmãos no Djibuti, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento de Sustentabilidade da ONU."

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220218005139/pt/

Contato

Randah Al-Hothali, +966112794448 ralhothali@sfd.gov.sa

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.

Tags