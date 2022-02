Bayer Leverkusen perde para o Mainz (3-2) nos últimos minutos pela Bundesliga

O Bayer Leverkusen, terceiro da Bundesliga, perdeu fora de casa para o Mainz (agora 7º) por 3 a 2 nesta sexta-feira no jogo que abriu a 23ª rodada do campeonato alemão.

Em duas ocasiões a equipe do Leverkusen ficou na frente na MEWA Arena, com gols do tcheco Patrik Schick (aos 35 minutos) e do argentino Lucas Alario (74), mas o time da casa também empatou duas vezes, com gols do espanhol Aarón Caricol (57) e do holandês Jean-Paul Boetius (84).

O gol da virada definitiva do Mainz foi marcado pelo dinamarquês Marcus Ingvartsen aos 88 minutos, decretando assim o primeiro revés do Bayer Leverkusen após uma boa sequência de quatro vitórias seguidas.

Na classificação, o Bayer Leverkusen segue bem consolidado em terceiro apesar da derrota, com sete pontos de vantagem sobre o quarto colocado RB Leipzig, que pode diminuir essa distância em sua visita ao Hertha Berlim (14º) no domingo.

Também permanece 5 pontos atrás do segundo colocado Borussia Dortmund, que recebe o Borussia Mönchengladbach (13º) no domingo e também pode aproveitar o tropeço do Leverkusen.

O Dortmund, com o orgulho ferido depois de perder por 4 a 2 na quinta-feira na Liga Europa para o escocês Glasgow Rangers, tentará não falhar nesse jogo para não ficar para trás na caça ao líder.

Antes das partidas deste fim de semana, o Borussia Dortmund está 6 pontos atrás do primeiro colocado Bayern de Munique, que recebe o lanterna Greuther Fürth neste sábado.

A equipe de Munique perdeu na rodada anterior em Bochum, mas agora tem uma boa oportunidade para se reencontrar com a vitória.

Patrik Schick marcou seu 20º gol nesta sexta-feira na Bundesliga, consolidando seu segundo lugar na artilharia e ficando a seis do polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.

-- Jogos da 23ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Mainz - Bayer Leverkusen 3 - 2

- Sábado:

(11h30) Wolfsburg - Hoffenheim

Stuttgart - Bochum

Augsburg - Freiburg

Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin

(14h30) Colônia - Eintracht Frankfurt

- Domingo:

(11h30) Bayern de Munique - Greuther Furth

(13h30) Borussia Dortmund - B. Moenchengladbach

(15h30) Hertha Berlim - RB Leipzig

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 52 22 17 1 4 70 25 45

2. Borussia Dortmund 46 22 15 1 6 57 36 21

3. Bayer Leverkusen 41 23 12 5 6 60 39 21

4. RB Leipzig 34 22 10 4 8 43 27 16

5. Hoffenheim 34 22 10 4 8 43 34 9

6. Freiburg 34 22 9 7 6 34 25 9

7. Mainz 34 23 10 4 9 34 26 8

8. 1. FC Union Berlin 34 22 9 7 6 29 30 -1

9. Colônia 32 22 8 8 6 34 37 -3

10. Eintracht Frankfurt 31 22 8 7 7 33 34 -1

11. Bochum 28 22 8 4 10 24 32 -8

12. Wolfsburg 27 22 8 3 11 23 33 -10

13. B. Moenchengladbach 26 22 7 5 10 30 40 -10

14. Hertha Berlim 23 22 6 5 11 24 45 -21

15. Arminia Bielefeld 22 22 4 10 8 21 29 -8

16. Augsburg 22 22 5 7 10 24 38 -14

17. Stuttgart 18 22 4 6 12 26 42 -16

18. Greuther Furth 13 22 3 4 15 20 57 -37

