Ataque contra campo de refugiados na Etiópia deixou 5 mortos

Cinco pessoas foram assassinadas e cinco mulheres foram sequestradas em um ataque no início de fevereiro contra um campo de refugiados eritreus na região de Agar, norte da Etiópia, anunciou a ONU nesta sexta-feira.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) revelou detalhes sobre o ataque, que aconteceu em 3 de fevereiro, depois de ouvir os depoimentos de sobreviventes, que fugiram do campo de Barahle, perto da região de Tigré.

De acordo com os refugiados, "homens armados entraram no campo em 3 de fevereiro, roubaram seus bens e ocuparam as casas".

O ACNUR afirmou que pelo menos "cinco refugiados morreram e várias mulheres foram sequestradas".

A agência da ONU não revela detalhes sobre a identidade dos agressores, mas testemunha entrevistadas pela AFP na região de Afar citaram a Frente Popular de Libertação de Tigré (TPLF, na sigla em inglês), que controla grande parte da região e enfrenta as forças do governo etíope há vários meses.

As autoridades locais também acusaram a TPLF, mas não foi possível comprovar as informações com fontes independentes.

Mais de 100.000 refugiados eritreus vivem na Etiópia, em campos que são alvos frequentes de ataques.

A ONG Human Rights Watch afirmou em um relatório publicado recentemente que refugiados eritreus foram executados e violentados e denunciou "evidentes crimes de guerra".

