Após vitória sobre Real Madrid, PSG aposta na recuperação de Neymar contra o Nantes

Neymar deve começar neste sábado como titular na partida fora de casa do líder Paris Saint-Germain contra o Nantes (9º) pela 25ª rodada da Ligue 1, uma novidade desde novembro na equipe da capital, que precisa que o craque brasileiro recupere ritmo antes dos próximos compromissos na Liga dos Campeões.

O camisa 10 perdeu parte do campeonato francês, mas chega em um momento crucial após a vitória dramática sobre o Real Madrid (1 a 0) na terça-feira, na ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O atacante jogou os últimos 20 minutos contra o clube 'merengue', durante os quais mostrou que mantém seu talento como jogador. Na primeira posse de bola, tentou se livrar de quatro adversários, o que o levou a sofrer uma falta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, Neymar desperdiçou uma oportunidade de marcar após receber um passe do craque argentino Lionel Messi. Nos últimos instantes, Kylian Mbappé marcou o gol da vitória após um belo toque de calcanhar do brasileiro.

"Neymar entrou no jogo com muita motivação", disse seu técnico Mauricio Pochettino em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

"Ele foi rigoroso durante o processo de recuperação. Agora, é necessário que ele se concentre em seu nível de jogo para ajudar o time", acrescentou 'Poche', que indicou ser "possível que Neymar seja titular amanhã".

Sua torsão no tornozelo esquerdo em 28 de novembro em Saint-Etienne no campeonato francês parece ter ficado para trás.

"A magia do Neymar é mais do que evidente. Ele é um jogador que você vê treinar e gerar situações inesperadas. Ele tem aquela magia que todo mundo conhece e que, quando está no seu melhor nível, principalmente na parte física, é capaz de transmitir em campo", explicou seu técnico, o argentino Mauricio Pochettino, à Cadena Ser.

Durante sua recuperação, 'Ney' manteve um perfil discreto, diferente de suas saídas nos invernos de 2018 e 2019, entre uma ida ao carnaval carioca e festas de aniversário grandiosas, o que lhe rendeu a imagem de uma estrela com um físico frágil que não cuida do próprio corpo.

Além disso, ele reaparece justamente no momento em que um documentário sobre sua vida foi lançado na plataforma Netflix e uma foto foi tirada com o rapper americano Kanye West, que estava visitando Paris.

Neymar, que completou 30 anos no dia 5 de fevereiro, está se aproximando de uma parte crucial de sua carreira: seu tempo para conquistar a primeira Bola de Ouro que coroaria seu excelente talento está se encurtando.

Este ano pode ser o seu, já que o PSG está entre os favoritos para vencer a Liga dos Campeões, graças aos astros Mbappé e Messi, mas também a Copa do Mundo de 2022 no Catar com a seleção brasileira.

As próximas três semanas são de vital importância para continuar a aperfeiçoar o entrosamento do 'MNM', cujos membros mal tiveram tempo de jogar juntos devido a lesões.

Com Messi e Mbappé, o entendimento parece promissor no papel. "Nós não jogamos muito juntos. Mas com este tipo de jogadores, você não precisa de muito tempo. 'Ney' trouxe uma movimentação diferente quando ele entrou. Vamos tentar colocá-lo nas melhores condições", indicou Mbappé na terça-feira.

Mas dos três, Neymar é o que apresenta as piores estatísticas, com três gols em catorze jogos. Isso deixa uma clara margem de melhoria para o PSG, cujas duas últimas campanhas na Liga dos Campeões (final em 2020 e semifinais em 2021) devem muito à contribuição do brasileiro. Agora, é hora de manter o otimismo diante do Nantes.

ah-rbo/jed/rsc/iga/aam

Tags